Кто может получить статус ветерана труда?

Ветераном труда в Украине считается человек, который проработал длительное время или на вредных для здоровья работах и имеет соответствующий стаж, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

Получить статус ветеран труда могут:

все мужчины, имеющие стаж в 40 лет и более, и женщины со стажем 35 лет после выхода на пенсию;

лица получающие пенсию на льготных условиях по Списку №1, которые работали на подземных, особо вредных работах и в тяжелых условиях труда,– мужчины со стажем 30 лет, а женщины со стажем 25 лет;

пенсионеры по Списку № 2 вредных и тяжелых условий труда – мужчины со стажем 35 лет, женщины со стажем 30 лет;

украинцы, которые вышли на пенсию за выслугу лет или на льготных условиях по статье 13 (пункты "в" – "з") и статьи 52 Закона Украины "О пенсионном обеспечении" – мужчины со стажем 35 лет, женщины со стажем 30 лет;

люди с физическими особенностями, которые имеют диагноз "гипофизарный нанизм" (лилипуты) или диспропорциональный карликовый рост – мужчины со стажем 30 лет, женщины со стажем 25 лет;

граждане, которые имеют медаль "Ветеран труда" по законодательству СССР.;

лица с инвалидностью I и II группы, если имеют трудовой стаж не менее 15 лет.

Для получения статуса ветерана труда человек должен иметь документ, подтверждающий приобретенный стаж.

Стоит знать! Назначение соответствующего статуса регулируется законом Украины "Об основах социальной защищенности ветеранов труда и других граждан пожилого возраста".

Какие надбавки для ветеранов труда?

Отдельные ветераны труда, могут получить надбавку к пенсии. Речь о тех пенсионерах, которые имеют особые трудовые заслуги перед государством:

героев Социалистического Труда;

героев Украины;

полных кавалерах ордена Трудовой Славы.

Такие граждане могут рассчитывать на доплаты в размере 200% от минимальной пенсии по возрасту.

Важно! Кроме того, этих пенсионеров освобождают от уплаты определенных налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей согласно налоговому и таможенному законодательству.

Какие льготы получают ветераны труда?