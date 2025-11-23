Есть ли 13 пенсия в Украине?
Многие украинские пенсионеры интересуются, существует ли тринадцатая пенсия и можно ли на нее рассчитывать. Однако, это не дополнительная выплата для всех пенсионеров, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
То есть это деньги, которые государство может выплатить членам семьи умершего пенсионера. То есть если человек не успел получить свои пенсионные выплаты из-за смерти, их могут оформить родственники, которые проживали вместе с ним на момент смерти.
Обратите внимание! Пенсионные выплаты в Украине приходят ежемесячно, соответственно за год украинец получает 12 пенсий.
Кто имеет право на 13 пенсию и как ее оформить?
Пенсионный фонд отмечает, что право на такую выплату имеют члены семьи, которые проживали с умершим пенсионером на день его смерти. Также получить пенсию могут нетрудоспособные родственники, которые находились на содержании умершего.
При этом, заявление можно подать лично в отделении Пенсионного фонда или онлайн через портал. Для оформления выплаты необходимо предоставить:
- свидетельство о смерти пенсионера;
- документ, подтверждающий родственные отношения;
- паспорт заявителя;
- реквизиты банковского счета;
- документы, подтверждающие проживание заявителя с пенсионером на день его смерти.
Обратите внимание! Для нетрудоспособных членов семьи дополнительно нужен документ, подтверждающий пребывание на иждивении умершего.
Какие размеры пенсий в Украине?
По данным Пенсионного фонда Украины, более трети украинских пенсионеров (35,3%) ежемесячно получают менее 4 000 гривен. Для сравнения, год назад таких было значительно меньше – только 17,35%.
Еще ниже выплаты получают около 3,66% пенсионеров, которые ежемесячно получают менее 3 000 гривен. Год назад эта цифра достигала 25,8%.
Пенсию в диапазоне от 4 000 до 5 000 гривен получают 20,6% украинских пенсионеров, тогда как в прошлом году таких было 18,6%.