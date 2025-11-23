Кто может потерять пенсию?

Потеря пенсии, в частности, грозит украинским пенсионерам за рубежом и на территориях, оккупированных Россией. Им необходимо пройти процесс идентификации для дальнейшего получения выплат, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Это обязательство предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года, которое действует с 20 марта этого года. Документ определяет порядок выплаты пенсий трем категориям украинцев:

гражданам, которые временно выехали за границу;

лицам, которые остаются проживать на территориях, временно оккупированных Россией;

людям, которые выехали с оккупированных территорий и находятся в подконтрольных регионах Украины.

Все пенсионеры, которые относятся к этим категориям, обязаны пройти физическую идентификацию, то есть процедуру подтверждения личности до 31 декабря 2025 года.

Важно! Без прохождения идентификации Пенсионный фонд не сможет продолжать пенсионные выплаты, и уже с 2026 средства перестанут поступать на счета пенсионеров.

Как пройти идентификацию?

Пенсионный фонд определил несколько способов для прохождения идентификации. Пенсионер может выбрать любой удобный для него.

Существуют следующие возможности:

Можно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в банк, в котором человек получает пенсию.

Есть возможность авторизоваться в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины, используя КЭП (квалифицированный электронной подписи) "Дія.Підпис", создан через мобильное приложение Единого государственного вебпортала электронных услуг.

Также разрешается пройти процедуру через видеоконференцсвязь, во время которого нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, в соответствии с Порядком, утвержденного Пенсионным фондом Украины.

Кроме идентификации, пенсионеры должны сообщить ПФУ о получении или неполучении пенсий, страховых выплат от органов пенсионного обеспечения России.

Важно! Вместе с тем на веб-портале электронных услуг ПФУ создали сервис "Моя идентификация". Благодаря ему пенсионеры в любой момент могут проверить статус проведенной идентификации.

Как возобновить выплату пенсии?