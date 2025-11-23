Хто може втратити пенсію?

Втрата пенсії, зокрема, загрожує українським пенсіонерам за кордоном та на територіях, окупованих Росією. Їм необхідно пройти процес ідентифікації для подальшого отримання виплат, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Це зобов'язання передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року, яка чинна від 20 березня цього року. Документ визначає порядок виплати пенсій трьох категоріям українців:

громадянам, які тимчасово виїхали за кордон;

особам, що залишаються проживати на територіях, тимчасово окупованих Росією;

людям, які виїхали з окупованих територій і перебувають у підконтрольних регіонах України.

Усі пенсіонери, які належать до цих категорій, зобов’язані пройти фізичну ідентифікацію, тобто процедуру підтвердження особи до 31 грудня 2025 року.

Важливо! Без проходження ідентифікації Пенсійний фонд не зможе продовжувати пенсійні виплати, і вже з 2026 кошти перестануть надходити на рахунки пенсіонерів.

Як пройти ідентифікацію?

Пенсійний фонд визначив кілька способів для проходження ідентифікації. Пенсіонер може обрати будь-який зручний для нього.

Існують такі можливості:

Можна особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або до банку, у якому людина отримує пенсію.

Є можливість авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, використовуючи КЕП (кваліфікований електронний підпис) "Дія.Підпис", створений через мобільний застосунок Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Також дозволяється пройти процедуру через відеоконференцзв’язок, під час якого потрібно пред’явити документ, що посвідчує особу, відповідно до Порядку, затвердженого Пенсійним фондом України.

Окрім ідентифікації, пенсіонери повинні повідомити ПФУ про отримання чи неотримання пенсій, страхових виплат від органів пенсійного забезпечення Росії.

Важливо! Разом з тим на вебпорталі електронних послуг ПФУ створили сервіс "Моя ідентифікація". Завдяки йому пенсіонери в будь-який момент можуть перевірити статус проведеної ідентифікації.

Як відновити виплату пенсії?