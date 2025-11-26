Як середня пенсія в прокурорів та суддів?

Як повідомили для 24 Каналу в Пенсійному фонді України, відповідно до закону про прокуратуру, середня пенсійна виплата для прокурорів складає понад 23 тисячі гривень.

А відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб (крім військовослужбовців строкової служби), ця виплата складає трішки більше, ніж 13 тисяч гривень.

Водночас в ПФУ нагадують, що станом на 1 жовтня 2025 року чисельність осіб, які отримують пенсію у розмірі понад 10 тисяч гривень, складає 1 534 695 осіб, а середній розмір призначених місячних пенсій складає 15 752,55 гривні.

Натомість щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, яке не є пенсією, призначається відповідно до закону про судоустрій та статус суддів. Також цей розмір не обмежується,

– пояснюють в ПФУ.

Наприклад середній розмір довічного грошового утримання суддів на сьогодні складає 109 898,29 гривні.

Зауважте! Ще раніше голова фінансового Комітету ВРУ Данило Гетманцев повідомив, що у рейтингу 20 найбільших пенсій в Україні за різними спеціальностями лідерують саме судді та прокурори. Серед показників є виплати судді в 390 тисяч гривень щомісяця, а найвищі виплата для прокурорів – від 199 тисяч до 219 тисяч гривень.

Чи скасували спецпенсії для суддів та прокурорів?