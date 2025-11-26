Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 26 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,20 гривні (без змін проти 25 листопада) та продаж по 42,63 гривні (+2 копійки).
Дивіться також Бюджет Росії тріщить: як падіння доходів "Газпрому" наближує економіку до дефолту
- Купівля євро проходить по 48,70 гривні (+3 копійки), продаж – по 49,40 гривні (+15 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,50 гривні (-10 копійок), а продати по 42,55 гривні (-18 копійок).
- Купівля євро по 49,10 гривні (-5 копійок), а продаж по 49,31 гривні (-1 копійка).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 42,22 гривні (+32 копійки), а продають по 42,60 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 49,02 гривні (+32 копійки), а продають по 49,40 гривні (-2 копійки).
Яким буде офіційний курс?
За словами банкірки Ганни Золотько, з якими вона поділилася з 24 Каналом, наприкінці листопада долар подорожчав на близько 20 копійок на міжбанку, а це вплинуло також на курс в касах банку. Відтак це задає тон короткостроковій динаміці.
Наразі курс утримують валютні резерви країни та інтервенції, які проводить НБУ, що пом'якшує сплески попиту.
Крім того, впливатимуть на ринок ще й фіскальні події, як-от випуск держпаперів та великі бюджетні платежі. Річ у тім, що якщо трапляться несподівані новини про резерви, урядові витрати або ж зміна допомоги від партнерів, то ринок валют на це швидко відреагує.