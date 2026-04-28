Чому американці незадоволені фінансовим становищем?

Про те, скільки часу, на думку людей, в Америці фінансові проблеми, пише Axios.

За даними Gallup кількість американців, які вважають, що мають погіршення у фінансовій сфері, досягла найвищого рівня. Показник "повернувся" вперше за останні 25 років.

Американці стикаються з фінансовими труднощами після років високої інфляції та нещодавнього стрибка цін на пальне через війну з Іраном – це створює серйозний виклик для президента Трампа та республіканців напередодні проміжних виборів,

– зазначають у виданні.

За опитуванням, яке провели 1 – 15 квітня про погіршення власного фінансового становища заявили 55% респондентів. Раніше значення були такими:

у 2025 році про гірший стан фінансів заявили 53% американців;

у 2024 році – 47%.

Зауважте! Теперішній показник незадоволення своїми фінансами серед американців є найвищим від 2001 року.

За оцінкою експертів, останні 5 років респонденти більше говорять про погіршення фінансового становища, ніж про покращення. Американці називають різні варіанти, як ключову проблему такого становища:

вартість життя – 31%;

витрати на енергію – 13%.

Останні зросли на 10 відсоткових пунктів порівняно з 2025 роком. Зокрема показник став найвищим від 2008 року.

Також видання пише, що рівень інфляції у США знизився порівняно з показниками 2022 року. Однак все одно залишається вищим проти першого президентства Трампа у 2017 – 2021 роках.

Окремий тиск на домогосподарства створює зростання цін на пальне. Якщо до початку війни в Ірані середня ціна галона бензину була на рівні 3 долари, то нині вартість зросла до 4,11 долара.

Що відомо про економіку США?

У матеріалі УНІАН зазначається, що на початку року ширилась інформація про нібито фінансову кризу для США, яка розпочнеться наприкінці 2026 року або на початку 2027 року. Можливе економічне загострення вже називають "фінансовою катастрофою". Прогнозовано, що криза може стати в рази гіршим періодом, ніж 2008 рік.

Зокрема наслідки можуть торкнутися й України.

Україна – у небезпеці в разі кризи, бо повністю залежна від фінансової підтримки партнерів. Світова криза може порушити графік цих виплат, що для нас критично. Якщо ми, гіпотетично, виходимо з війни під час світової кризи, то це вдарить по відновленню,

– пояснював фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Він акцентував, що за стрімкої девальвації долара, активи України можуть збільшитись. Однак сподіватися на позитивний сценарій поки не варто.

Натомість ще у третьому кварталі 2025 року економіка США показувала несподіване зростання, про що повідомляли в The Wall Street Journal. І хоча звіт опублікували наприкінці 2025 року через двомісячний шатдаун (призупинення роботи уряду), значення навіть перевершили очікування експертів.

Так, з урахуванням сезонності та інфляції економіка Америки протягом третього кварталу зросла на 4,3%. У другому кварталі показник зростання був на рівні 3,8%. Експерти-економісти робили прогноз у 3,2%. Тобто від попередніх розрахунків фактичне зростання економіки було більшим на понад 1%.

Що потрібно знати про вплив Трампа на світову економіку?

Від 28 лютого, коли Ізраїль та США почали атакувати Іран, загострилася ситуація з постачанням нафти. Зокрема це пов'язано з тим, що як відповідь на удари країн, Іран фактично заблокував Ормузьку протоку.

Через війну на Близькому Сході низка країн зіштовхнулася з економічною та енергетичною кризою. У багатьох державах підвищили ціни на пальне, а також зафіксували дефіцит палива й певних товарів. Натомість самі Штати уникли серйозних наслідків, скільки мають можливості для виробництва більшої кількості нафти.

Водночас США посилює тиск на інші країни через можливу співпрацю з Іраном та місцевими авіалініями. Як зазначав міністр фінансів США: ведення бізнесу з підсанкційними іранськими авіакомпаніями несе ризик потрапляння під санкції США.