Як країни постраждали від війни в Ірані?

Єдиною країною, якій поки що вдалося уникнути економічного хаосу, схоже, стали США, хоча й вони відчувають наслідки війни в Ірані, пише The New York Times.

Дивіться також Таємна угода США та Ірану: CNN дізналися, про що домовляються за лаштунками

У Європі ж та Азії проблеми наростають одна за іншою. Через блокаду Ормузької протоки запаси енергоносіїв вичерпуються, а частина постачань уже зупинилася.

Багато країн Азії стикаються з дефіцитом пального, який лише посилюватиметься, якщо війна затягнеться.

Наслідки війни Трампа вже гостро відчуваються у різних країнах:

в Індії та Бангладеш закриваються текстильні фабрики;

в Ірландії, Польщі та Німеччині скасовують авіарейси;

у В’єтнамі, Південній Кореї та Таїланді запроваджують нормування енергії;

металургійні заводи в Індії та автовиробники в Японії скорочують виробництво.

Зауважте! Через високі ціни на авіапальне, найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa вже скасувала 20 тисяч рейсів, запланованих на це літо пише Financial Times. А за даними цифрової платформи Freightos, частину рейсів скоротили всі 20 найбільших авіаперевізників світу.

Дефіцит інших товарів, які зазвичай постачають через Ормузьку протоку, зокрема гелію, алюмінію та нафтової сировини, впливає на виробництво широкого кола продукції – від презервативів до мікрочипів.

Менше ніж за два місяці – навіть швидше, ніж достигає традиційний англійський фруктовий кекс – глобальні економічні перспективи різко погіршилися,

– пише видання.

Що говорити про інші країни, якщо навіть ОАЕ, які є однією з найбагатших країн світу, звернулися до США по фінансову допомогу після пошкодження газових родовищ ракетними ударами та зупинки судноплавства в Ормузькій протоці.

Та найбільше, на думку аналітиків, постраждають економіки бідних країн, які не можуть дозволити собі зростання цін на енергоносії й допомогу громадянам у такій ситуації.

Важливо! Через стрімке здорожчання пального та добрив економісти очікують вищі ціни на продукти цього року. Міжнародний валютний фонд вже попередив, що в Африці "продовольча небезпека стає серйозною загрозою". Програма розвитку ООН прогнозує, що мільйони людей ризикують опинитися за межею бідності у регіоні Азії та Тихого океану.

Чому США уникли економічного хаосу?

Звісно, війна в Ірані зачепила і США. Ціни на бензин зросли більш ніж на 1 долар за галон з початку конфлікту, що вдарило по американцях, особливо з невеликими доходами.

Однак, за словами видання, порівняно з іншими країнами світу вплив на внутрішню економіку США залишається обмеженим:

споживчі витрати залишаються високими;

звільнення працівників незначні;

економісти все ще очікують зростання цього року.

За їхніми словами, серйозні побоювання щодо рецесії в США можуть викликати лише значно вищі ціни нафту, наприклад, до 150 доларів за барель.

Для США головною перевагою є те, що, на відміну від більшості інших країн, вони виробляють більше нафти й газу, ніж споживають. Це не означає повної ізоляції від глобальних енергетичних ринків, але допомагає пом’якшити удар,

– йдеться у матеріалі.

До того ж США увійшли у війну в Ірані зі значно сильнішою економікою, ніж багато інших держав світу, і мають більший запас міцності.

Ми не відчуваємо такого ж болю, як решта світу. У такому масштабному шоку фізичний дефіцит проявляється в Азії і поступово поширюється на Європу. Ми відчуваємо наслідки останніми,

– пояснив засновник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Джейсон Бордофф.

Зауважте! Втім, все залежатиме від тривалості війни. Американські фахівці визнають, що вплив на економіку США зростатиме, якщо конфлікт затягнеться. Високі ціни на пальне підвищать вартість перевезень, а в підсумку здорожчають споживчі товари.

Як Європа страждає від війни в Ірані?

Уже протягом перших десяти днів війни на Близькому Сході ЄС зіткнувся зі значним зростанням витрат. Причиною стало різке подорожчання енергоносіїв. За оцінками президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, загальні додаткові витрати за 10 днів сягнули близько 3 мільярдів євро.

Європейський центральний банк не дав заспокійливих прогнозів щодо розвитку подій. У ЄЦБ говорять про те, що масштаб поточного шоку може виявитися більшим, ніж це зараз оцінюється, а повне усвідомлення наслідків ще попереду.

На цьому тлі в європейських урядах зростає розуміння необхідності додаткових антикризових заходів. Йдеться про потенційне розширення програм підтримки як для бізнесу, так і для населення. Водночас реалізація таких заходів ускладнюється фінансовими обмеженнями. Більшість країн ЄС не мають достатнього бюджету для масштабного стимулювання економіки.