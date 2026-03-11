Скільки ЄС "платить" за конфлікт на Близькому Сході?

Тільки перші 10 днів конфлікту обійшлися ЄС в три мільярди євро через зростання цін на газ і нафту, про що повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні Європейської ради.

Фон дер Ляєн навела приклад економічних наслідків, з якими зіткнулась Європа. За її словами:

ціни на газ зросли на 50%;

на нафту – на 27%.

Зміни у цінах за перші 10 днів конфлікту обійшлися європейським платникам податків у додаткові 3 мільярди євро на імпорт викопного палива. Ця залежність, як сказала очільниця Єврокомісії, показала потребу у розвитку власних енергетичних ресурсів.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Ми маємо власні джерела енергії. Відновлювані джерела енергії та атомна енергія. Їхні ціни за останні 10 днів залишилися незмінними.

Вона розповіла, що у Європейський Союз розробляє заходи для зменшення впливу високих цін на газ на вартість електроенергії. Зокрема Європа планує кращу реалізацію двосторонніх довгострокових угод між розробниками відновлюваної енергетики та державними органами, державну допомогу, а ще, ймовірно, субсидування чи обмеження ціни на газ.

Зверніть увагу! Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва може відновити співпрацю з Європою. Однак країни ЄС мають надати сигнал про готовність до діалогу. Про це писали російські медіа.

Що ще відомо про ситуацію?