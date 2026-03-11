Сколько ЕС "платит" за конфликт на Ближнем Востоке?

Только первые 10 дней конфликта обошлись ЕС в три миллиарда евро из-за роста цен на газ и нефть, о чем сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европейского совета.

Фон дер Ляйен привела пример экономических последствий, с которыми столкнулась Европа. По ее словам:

цены на газ выросли на 50%;

на нефть – на 27%.

Изменения в ценах за первые 10 дней конфликта обошлись европейским налогоплательщикам в дополнительные 3 миллиарда евро на импорт ископаемого топлива. Эта зависимость, как сказала руководительница Еврокомиссии, показала потребность в развитии собственных энергетических ресурсов.

Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии Мы имеем собственные источники энергии. Возобновляемые источники энергии и атомная энергия. Их цены за последние 10 дней остались неизменными.

Она рассказала, что в Европейский Союз разрабатывает меры для уменьшения влияния высоких цен на газ на стоимость электроэнергии. В частности Европа планирует лучшую реализацию двусторонних долгосрочных соглашений между разработчиками возобновляемой энергетики и государственными органами, государственную помощь, а еще, вероятно, субсидирования или ограничения цены на газ.

Что еще известно о ситуации?