Как упали цены на газ в Европе?

Эталонные фьючерсы на газ на европейских хабах снизились на 17%, что стало самым большим дневным падением с 2023 года, пишет Bloomberg.

Заявления Трампа принесли определенное облегчение энергетическим рынкам мира. Однако аналитики компании ING Groep NV Уоррен Паттерсон и Ева Мантей считают, что эти слова "будут иметь ограниченный эффект".

Чтобы действительно стабилизировать цены, по мнению специалистов, необходимо восстановить движение танкеров с газом и нефтью через ключевой морской путь – Ормузский пролив.

Добавим, что судоходство по проливу перенимает и США, и Европу:

Трамп сообщил, что планирует привлечь Военно-морские силы для сопровождения танкеров через Ормуз;

А президент Франции Эммануэль Макрон предложил совместную морскую миссию для защиты судов, как только начальная фаза войны успокоится.

Важно! Сейчас Трамп не верит, что конфликт на Ближнем Востоке завершится уже на этой неделе. Однако президент в интервью телеканалу CBS News настоял, что операция якобы идет с опережением графика и может быть завершена "очень скоро", пишет DW.

Почему дефицит газа в Европе может быть критическим?

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже вторую неделю. Эта война нарушила мировую торговлю нефтью и газом, угрожая Европе возвращением к энергетическому кризису 2022 года, который произошел из-за вторжения России в Украину.

Сейчас для европейского рынка ситуация с газом критическая. Дело в том, что запасы голубого топлива очень низкие после зимы. Соответственно, этим летом Европе необходимо импортировать большие объемы, чтобы наполнить хранилища к следующему отопительному сезону.

Однако покупатели в Азии тоже претендуют на поставки с Ближнего Востока и сейчас активно ищут альтернативы из-за блокады Ормузского пролива. Несколько СПГ-танкеров уже изменили курс из Европы на азиатские страны.

За потоки сжиженного природного газа будут бороться изо всех сил. Это противостояние, вероятно, будет оставаться ожесточенным до тех пор, пока в регионе Персидского залива не установится хотя бы какая-то стабильность,

– предупредил аналитик Marex Бен Сэмюэл.

Заметьте! Около пятой части мировых поставок сжиженного природного газа идут через Ормузский пролив. И хотя Иран заявлял, что движение по этому маршруту официально не закрывал, фактически он остановился с начала войны.

Как растет дефицит газа из-за войны в Иране?