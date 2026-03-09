При каких условиях Россия возобновит сотрудничество со странами Европы?
Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом энергетическом рынке, о чем пишут российские медиа.
Читайте также Уже чувствуют экономические последствия: по кому больше всего ударит война на Ближнем Востоке
Российский лидер подчеркнул, что Москва открыта к работе. Как по поставкам нефти, так и газа.
Мы готовы работать и с европейцами, но нам нужны определенные сигналы от них, что они готовы и также хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность,
– сказал Путин.
Напомним, что ранее Владимир Путин говорил, что для Москвы сейчас гораздо выгоднее прекратить поставки газа в Европу, чем ждать, когда государства самостоятельно и полностью откажутся от него. Об этом сообщали СМИ России.
Он напомнил, что Евросоюз планирует отказаться от российского газа. В частности отказ коснется и российского СПГ. Но, как отметил президент России, открываются другие рынки.
И, возможно, нам выгоднее просто сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Перейти на те рынки, которые открываются, и закрепиться там?
– сказал Путин.
Обратите внимание! Он отметил, что в этом "нет никакого политического подтекста".
Что еще известно о ситуации?
- Сейчас премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает снять санкции против России. Он заявил, что нужно остановить действие всех ограничений, которые наложены на энергетические ресурсы Кремля, по всей территории Европы. Причиной является увеличение цен на горючее в Венгрии и в ЕС в частности.
- СМИ ранее писали, что конфликт в Иранеи может повлиять на решение ЕС о запрете импорта российского газа. Ранее ЕС четко заявлял, что хочет освободиться от российской нефти и газа. Но действующие события создали сложности.