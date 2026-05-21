Что известно о новых правилах от налоговой России и блокировке активов?

Фактически речь идет об обеспечительных мерах после налоговых проверок, пишет The Moscow Times.

Их применяют в случаях, когда ФНС считает, что компания может вывести активы и усложнить взыскание долга.

Речь идет об обеспечительных мерах, которые налоговая принимает после проверок, если считает, что бизнес может вывести активы и потом взыскать долг будет трудно. Компании при этом не лишаются имущества, но теряют право продать, заложить или переоформить его без согласия налоговой,

– говорит юрист Евгения Сабитова.

Налоговый консультант Алла Милютина отмечает, что практика стала значительно жестче: сейчас обеспечительные меры применяют примерно в 85% спорных случаев после проверок.

Больше всего это бьет по компаниям, где основная стоимость бизнеса – не в зданиях или оборудовании, а в интеллектуальной собственности.

Кто больше всего рискует?

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отмечает, что новые подходы особенно ощутимы для:

IT-компаний Маркетплейсов Онлайн-образования Брендовых бизнесов

Причина проста: их ключевые активы – это код, базы данных и торговые марки.

В налоговой службе тем временем заявляют, что решения принимаются на основе системы анализа рисков, которая отслеживает поведение налогоплательщиков и выявляет потенциальные нарушения. ФНС подчеркивает, что цель – взыскать долги еще до банкротства компаний.

Что это означает для бизнеса?

Эксперты отмечают, что налоговая система России постепенно переходит к модели, где контроль охватывает не только финансы, но и цифровые и интеллектуальные активы.

Это особенно критично для IT-компаний, где нематериальные активы формируют основную стоимость бизнеса. Вероятно, блокировка нематериальных активов станет стандартной практикой в налоговых спорах.

Как Россия давит на бизнес из-за дефицита бюджета?

Российские власти параллельно усиливают налоговое давление на бизнес из-за бюджетного дефицита. Среди последних изменений:

повышение НДС с 20% до 22%;

отмена части налоговых льгот;

расширение круга плательщиков НДС для малого бизнеса на упрощенных системах.

Как новая ставка НДС влияет на бизнес?

НДС в России сейчас составляет 22%. Ранее этот показатель был – 20%, сообщает СВРУ.

Несмотря на ожидания Кремля, рост НДС приведет, как предполагалось ранее, к ряду негативных факторов. Российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары:

тарифы логистических компаний сразу выросли на 10 – 20%;

повышение цен в общественном питании, частной медицине и образовании в среднем составило 8 – 10%.

Среди последующих последствий также: повышение стоимости государственных заимствований, падение доходов российских предприятий; высокий уровень учетной ставки.

Рост НДС усилит инфляционное давление и заставит Центробанк России удерживать высокую учетную ставку еще как минимум два квартала. Это повысит стоимость государственных заимствований: Минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы,

– пишет разведка.

Как дефицит бюджета России растет несмотря на дополнительные доходы?

Экономист Олег Гетман для 24 Канала заявил, что определенный промежуток времени – где-то более месяца – Россия могла получать дополнительные доходы от продажи нефти на фоне событий на Ближнем Востоке. И сейчас это некоторое время она будет продолжать зарабатывать на этом.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Но на фоне общего дефицита бюджета, в частности за период января-марта этого года, который уже превысил 4,5 триллиона рублей, это капля в море.

То есть даже если россияне получат дополнительные 5 – 10 миллиардов долларов, то тратят они гораздо больше.

Поэтому следует понимать, что если конфликт на Ближнем Востоке будет "затихать" в ближайшие недели и месяцы, то Россия сможет получить небольшую сумму от продажи нефти, которая никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране,

– объясняет Гетман.

Именно поэтому для Украины важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не затягивался и не длился год, а то и больше. В противном случае, это может спасать российский бюджет из-за роста стоимости нефти, которая тогда может достичь около 100 долларов за баррель.

А если все закончится в ближайшее время, то нефть наоборот упадет до отметки 70 долларов за баррель, а санкции в отношении российской нефти вернутся,

– говорит экономист.

