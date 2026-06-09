Почему решили продать активы Global Spirits?

Торги назначили 17 июня, пишет NV.

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В перечень имущества, которое планируют продать на аукционе, вошли:

84,6% акций АО "Феодосийский завод коньяков и вин";

100% долей в компании "Новый уровень" (Омск);

100% долей в компании "Крымский винный дом" (Феодосия);

100% долей в компании "Родник и К" (Мытищи);

100% долей в компании "Русский север";

100% долей в московском дистрибьюторе "Стандарт качества".

Активы алкогольного холдинга Global Spirits, среди которых были указанные компании, с середины 2024 года находятся в управлении Росимущества. В июне 2024 года Ленинский районный суд Курска принял решение удовлетворить иск Генпрокуратуры России об обращении активов, связанных с Global Spirits, в доход государства,

– пишет росСМИ Интерфакс.

Известно, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину холдинг отозвал лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке.

Впоследствии владельцем ряда российских предприятий группы стал Александр Беспалов. До этого активы связывали с украинским бизнесменом Евгением Черняком:

В мае 2026 года суд в Москве заочно приговорил Евгения Черняка, владельца алкогольного холдинга Global Spirits, к 14 годам колонии за "финансирование терроризма". В феврале 2025 года российские следователи объявили в международный розыск украинского бизнесмена Евгения Черняка. В декабре 2023 года подозрение Черняку выдвинула и Служба безопасности Украины. По версии следствия, бизнесмен после начала полномасштабной войны якобы продолжал вести деятельность в России и осуществлять платежи в бюджет страны-агрессора. Подозрение СБУ Черняк опроверг, заявив, что в России еще с 2014 года действуют санкции против Global Spirits, поэтому иметь активы там компания не могла.

Заметьте! Global Spirits является одним из крупнейших алкогольных холдингов Украины. В состав группы входят ликеро-водочный завод "Хортица" в Запорожье, Одесский коньячный завод, дистрибьютор "Украинская торговая дистрибуционная компания". В России компания была известна благодаря брендам "Хортица", "Мороша" и "Первак".



