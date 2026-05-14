Как работала схема по производству поддельного алкоголя?

Речь идет об одной из крупнейших разоблаченных схем нелегального алкоголя за последнее время, сообщили в БЭБ.

По данным следствия, что участники схемы организовали полный цикл незаконного оборота подакцизной продукции:

  • изготовление алкоголя;
  • хранение и транспортировка;
  • продажу контрафакта;
  • легализацию полученных средств через финансовые операции.

Обыски провели в Киеве и Черниговской области – в помещениях, где производили и хранили фальсифицированный алкоголь, а также в транспорте, который использовали для перевозки продукции.

Во время следственных действий правоохранители изъяли более 45 тысяч литров спиртосодержащих жидкостей и 688 литров готовых алкогольных напитков. Досудебное расследование продолжается по статьям о незаконном изготовлении и обороте подакцизных товаров, использование поддельных акцизных марок, а также "отмывание" денег.

Подпольный цех / фото БЭБ

Что это значит?

Разоблачение таких схем демонстрирует масштабы теневого алкогольного рынка в Украине. Нелегальный алкоголь:

  • наносит миллионные убытки бюджету;
  • создает опасность для потребителей;
  • бьет по легальному бизнесу;
  • позволяет организаторам уклоняться от уплаты налогов.

Кроме того, контрафактная продукция часто изготавливается без контроля качества и может представлять серьезную угрозу для здоровья людей.

Обратите внимание! История с подпольным производством алкоголя в Киеве и на Черниговщине в очередной раз показала масштабы теневого рынка подакцизной продукции в Украине. Несмотря на регулярные разоблачения, нелегальный бизнес продолжает работать из-за высоких доходов и спроса на дешевый алкоголь.

Сколько денег теряет бюджет из-за теневого алкоголя?

Не лучше ситуация и на алкогольном рынке. По данным за 11 месяцев прошлого года, поступления в бюджет от производителей ликеро-водочной продукции оставались низкими, несмотря на повышение акцизов. Об этом ранее сообщал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Кстати, в конце февраля этого года правоохранители разоблачили масштабное нелегальное производство алкоголя. По информации Бюро экономической безопасности, организованная группа производила продукцию без лицензий и акцизных марок. Во время обысков изъяли около 50 тонн спирта и еще 3 тонны готового алкоголя.

Эксперт Зоряна Стецюк в комментарии для 24 Канала заявила, что только из-за нелегального рынка табака государство ежегодно теряет до 30 миллиардов гривен. Еще миллиарды гривен бюджет недополучает из-за теневого алкоголя.

Зоряна Стецюк,

заместитель Министра цифровой трансформации

Это большие средства, которые должны работать на государство, а не на нелегальный сектор.

По словам Стецюк, исследования CASE Украина показывает, что только из-за теневого рынка алкоголя бюджет недополучил 11,84 миллиарда гривен в 2022 году. При этом уровень теневого потребления алкоголя оценивают в 34 – 36%.

Как еАкциз должен изменить ситуацию?

Полноценный запуск системы еАкциз запланирован на 1 ноября этого года. В то же время запуск будет происходить поэтапно: сейчас система проходит тестирование вместе с бизнесом, в августе планируют дополнительную тестовую среду, а осенью – открытие регистрации пользователей.

Правительство ожидает, что еАкциз поможет сократить потери бюджета и сделает рынок более прозрачным.

Мы уже видим масштаб проблемы – более 30 миллиардов гривен потерь. Соответственно, экономический эффект от еАкциза будет измеряться тем, какую часть этих потерь государство сможет вернуть благодаря прозрачному обращению,
– добавляет Стецюк.

Кроме борьбы с теневым рынком, запуск еАкциза рассматривают и как часть евроинтеграционных реформ Украины. Каждая пачка сигарет или бутылка алкоголя будет иметь уникальный DataMatrix-код, с помощью которого можно будет отследить движение товара.

По замыслу правительства, система должна не только усложнить работу нелегального рынка, но и упростить жизнь легальному бизнесу. Речь идет об уменьшении бумажной бюрократии, автоматизации процессов и дополнительной защите брендов от подделок:

  • Одним из главных изменений станет возможность для обычных покупателей самостоятельно проверять легальность товара через приложение Дія.
  • Для этого достаточно будет отсканировать код на упаковке.

Если информации нет или данные не совпадают, об этом можно будет сообщить. То есть потребитель впервые получает реальный инструмент контроля прямо в своем смартфоне,
– заключает чиновница.

Другие нелегальные бизнесы, что разоблачило БЭБ

  • Правоохранители разоблачили схему контрабанды алкоголя в Украину под дипломатическим прикрытием на сумму более 4 миллионов гривен. Шестерым фигурантам предъявили подозрение, а суд избрал залог почти по 1 миллиону гривен каждому.

  • Детективы БЭБ ликвидировали подпольное производство фальсифицированного кофе, проведя 22 обыска и изъяв имущества на около 20 миллионов гривен. Контрафактный кофе изготавливали и продавали через интернет-магазины, мессенджеры и кафе, используя фиктивно оформленную предпринимательскую деятельность.