Как работала схема по производству поддельного алкоголя?
Речь идет об одной из крупнейших разоблаченных схем нелегального алкоголя за последнее время, сообщили в БЭБ.
Смотрите также Миллионы на "яде": бизнесмена поймали на изготовлении опасного табака и алкоголя
По данным следствия, что участники схемы организовали полный цикл незаконного оборота подакцизной продукции:
- изготовление алкоголя;
- хранение и транспортировка;
- продажу контрафакта;
- легализацию полученных средств через финансовые операции.
Обыски провели в Киеве и Черниговской области – в помещениях, где производили и хранили фальсифицированный алкоголь, а также в транспорте, который использовали для перевозки продукции.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Во время следственных действий правоохранители изъяли более 45 тысяч литров спиртосодержащих жидкостей и 688 литров готовых алкогольных напитков. Досудебное расследование продолжается по статьям о незаконном изготовлении и обороте подакцизных товаров, использование поддельных акцизных марок, а также "отмывание" денег.
Подпольный цех / фото БЭБ
Подпольный цех / фото БЭБ
Подпольный цех / фото БЭБ
Что это значит?
Разоблачение таких схем демонстрирует масштабы теневого алкогольного рынка в Украине. Нелегальный алкоголь:
- наносит миллионные убытки бюджету;
- создает опасность для потребителей;
- бьет по легальному бизнесу;
- позволяет организаторам уклоняться от уплаты налогов.
Кроме того, контрафактная продукция часто изготавливается без контроля качества и может представлять серьезную угрозу для здоровья людей.
Обратите внимание! История с подпольным производством алкоголя в Киеве и на Черниговщине в очередной раз показала масштабы теневого рынка подакцизной продукции в Украине. Несмотря на регулярные разоблачения, нелегальный бизнес продолжает работать из-за высоких доходов и спроса на дешевый алкоголь.
Сколько денег теряет бюджет из-за теневого алкоголя?
Не лучше ситуация и на алкогольном рынке. По данным за 11 месяцев прошлого года, поступления в бюджет от производителей ликеро-водочной продукции оставались низкими, несмотря на повышение акцизов. Об этом ранее сообщал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Кстати, в конце февраля этого года правоохранители разоблачили масштабное нелегальное производство алкоголя. По информации Бюро экономической безопасности, организованная группа производила продукцию без лицензий и акцизных марок. Во время обысков изъяли около 50 тонн спирта и еще 3 тонны готового алкоголя.
Эксперт Зоряна Стецюк в комментарии для 24 Канала заявила, что только из-за нелегального рынка табака государство ежегодно теряет до 30 миллиардов гривен. Еще миллиарды гривен бюджет недополучает из-за теневого алкоголя.
Это большие средства, которые должны работать на государство, а не на нелегальный сектор.
По словам Стецюк, исследования CASE Украина показывает, что только из-за теневого рынка алкоголя бюджет недополучил 11,84 миллиарда гривен в 2022 году. При этом уровень теневого потребления алкоголя оценивают в 34 – 36%.
Как еАкциз должен изменить ситуацию?
Полноценный запуск системы еАкциз запланирован на 1 ноября этого года. В то же время запуск будет происходить поэтапно: сейчас система проходит тестирование вместе с бизнесом, в августе планируют дополнительную тестовую среду, а осенью – открытие регистрации пользователей.
Правительство ожидает, что еАкциз поможет сократить потери бюджета и сделает рынок более прозрачным.
Мы уже видим масштаб проблемы – более 30 миллиардов гривен потерь. Соответственно, экономический эффект от еАкциза будет измеряться тем, какую часть этих потерь государство сможет вернуть благодаря прозрачному обращению,
– добавляет Стецюк.
Кроме борьбы с теневым рынком, запуск еАкциза рассматривают и как часть евроинтеграционных реформ Украины. Каждая пачка сигарет или бутылка алкоголя будет иметь уникальный DataMatrix-код, с помощью которого можно будет отследить движение товара.
По замыслу правительства, система должна не только усложнить работу нелегального рынка, но и упростить жизнь легальному бизнесу. Речь идет об уменьшении бумажной бюрократии, автоматизации процессов и дополнительной защите брендов от подделок:
- Одним из главных изменений станет возможность для обычных покупателей самостоятельно проверять легальность товара через приложение Дія.
- Для этого достаточно будет отсканировать код на упаковке.
Если информации нет или данные не совпадают, об этом можно будет сообщить. То есть потребитель впервые получает реальный инструмент контроля прямо в своем смартфоне,
– заключает чиновница.
Другие нелегальные бизнесы, что разоблачило БЭБ
Правоохранители разоблачили схему контрабанды алкоголя в Украину под дипломатическим прикрытием на сумму более 4 миллионов гривен. Шестерым фигурантам предъявили подозрение, а суд избрал залог почти по 1 миллиону гривен каждому.
Детективы БЭБ ликвидировали подпольное производство фальсифицированного кофе, проведя 22 обыска и изъяв имущества на около 20 миллионов гривен. Контрафактный кофе изготавливали и продавали через интернет-магазины, мессенджеры и кафе, используя фиктивно оформленную предпринимательскую деятельность.