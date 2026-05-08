Как работала схема контрабанды алкоголя?

В деле уже сообщили о подозрении шести фигурантам. Их подозревают в контрабанде подакцизных товаров в крупных размерах и незаконном хранении и сбыте алкоголя. Операцию проводили прокуроры Офиса Генерального прокурора вместе с детективами Бюро экономической безопасности, сообщили в БЭБ.

По версии следствия, что участники схемы пользовались связями в дипломатических учреждениях иностранных государств в Украине:

Благодаря этому алкоголь оформляли как дипломатический груз для служебного пользования, который не подлежит налогообложению.

По такой схеме в Украину завезли алкоголь известных брендов на более чем 4 миллиона гривен.

После прохождения таможни продукцию забирали со складов, развозили по гаражам и складским помещениям, а дальше продавали покупателям.

Правоохранители отмечают, что продажа такой продукции противоречит украинскому законодательству. Сейчас на изъятый алкоголь наложили арест. Пятерым подозреваемым суд избрал залог – почти по 1 миллиону гривен каждому.

Что это значит?

Схема показывает, что контрабандисты пытаются использовать даже дипломатические механизмы для обхода таможенных правил. Рынок нелегального алкоголя в Украине остается прибыльным несмотря на усиление контроля. Использование дипломатического статуса может стать отдельным предметом проверок для правоохранителей. Государство рискует терять миллионы гривен из-за неуплаты акцизов и налогов. Подобные схемы также создают риски для легального бизнеса, который работает официально.

Заметьте! История с "дипломатическим" алкоголем показывает, насколько изобретательными становятся схемы контрабанды в Украине. Использование статуса дипломатических грузов для продажи алкоголя на черном рынке – это не только вопрос неуплаченных налогов, но и удар по доверию к международным механизмам и контролю на таможне.

Какие убытки для бюджета приносят "теневые схемы" бизнеса?

Объем недополученных налогов из-за теневых схем в Украине оценивается в более чем 1 триллион гривен, сообщает "Интерфакс – Украина".

Такси схемы распространены в агросекторе, ритейле и перерабатывающей отрасли. В частности, самыми популярными остаются:

контрабанда;

зарплаты в конвертах;

"дробление крупного бизнеса" на сети ФЛП.

Больше всего убытков от зарплат в конвертах. Объем выплат неоформленным работникам и зарплат в конвертах работникам на минималке вырос до 280 – 540 миллиардов гривен в год. Это вызывает бюджетные потери в 140 – 280 миллиардов гривен.

На втором месте по потерям государства – "серый импорт" и контрабанда объемом 400 – 640 миллиардов гривен и потерями бюджета в 120 – 185 миллиардов гривен.

Третья позиция – контрафакт и нелегальная подакцизная торговля: 126 – 140 миллиардов гривен оборота и 39 – 43 миллиардов гривен потерь.

Если взять все схемы, которые мы смогли посчитать, это около 500 – 600 миллиардов гривен потерь. А если опираться на оценку теневой экономики в 30% ВВП, то все схемы съедают у нас около 1 триллиона гривен,

– сообщил координатор ЕЭП Олег Гетман.

Как налажена система "дипломатической" контрабанды в Украине?

Экс-глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко получил подозрение по делу о контрабанде сигарет, с участием пограничников, таможенников, СБУ и ГБР. Злоумышленники использовали машины с номерами, похожими на дипломатические, чтобы избежать проверок.

Заместитель Председателя Антикоррупционного совета при Минобороны и эксперт Независимой антикоррупционной комиссии Татьяна Николаенко объяснила 24 Каналу, что схема известна с 2022 года, однако реальных системных изменений не происходит – меняются только отдельные должностные лица, а коррупционная сеть продолжает работать.

Татьяна Николаенко Заместитель Председателя Антикоррупционного совета при Минобороны Это очень прибыльный бизнес. Схема настолько налажена, что даже когда кого-то привлекают к ответственности, сама система продолжает работать – убирают только отдельных людей. Об этой схеме я писала еще в 2022 году, описывала различные истории, в том числе налоговые скрутки.

Коррупционная схема заключалась в том, что контрабандисты использовали автомобили с номерами, похожими на дипломатические, а за руль сажали родственников дипломатов. Поскольку людей с дипломатическими паспортами не проверяют на границе, это позволяло беспрепятственно перевозить контрабанду, в частности сигареты.

Об этой схеме мне рассказывали также и в 2023 году, и тогда о ней сообщили МИД, которое возглавлял Дмитрий Кулеба. Честно говоря, не знаю, или что-то изменилось с тех пор, потому что когда я недавно спросила, работает ли эта схема, мне ответили, что да,

– объяснила Николаенко.

