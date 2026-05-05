Что известно о разоблачении ювелирного бизнеса?

Следствие установило, что в течение 2023 – 2024 годов компания превысила допустимый лимит доходов для упрощенной системы налогообложения, сообщили в БЭБ.

Несмотря на это, руководство не перешло на общую систему, как того требует закон, и продолжило работать по льготным условиям. В результате бюджет недополучил значительные средства. Как работала схема:

Суть нарушения достаточно типична для малого и среднего бизнеса. Компания превышает лимит доходов, но не меняет систему налогообложения, что позволяет платить меньше налогов, чем предусмотрено законом.

Такие действия могут выглядеть как временное решение, но на практике они почти всегда завершаются проверками и финансовыми санкциями.

Почему это проблема?

Налоговые органы все активнее отслеживают подобные ситуации. Анализируются финансовые потоки, отчетность и соответствие выбранной системы налогообложения реальным оборотам бизнеса.

В результате даже те компании, которые длительное время работали без изменений, попадают в поле зрения контролирующих органов.

Обратите внимание! История с ювелирным предприятием – еще один пример того, что экономия на налогах в долгосрочной перспективе оборачивается значительно большими потерями. Даже если бизнес возвращает средства, это не отменяет риска судебных дел и репутационных потерь. В целом дела об уклонении от налогов становятся системными. Бизнесу все сложнее работать вне правил без последствий.

Какие убытки для бюджета приносят "теневые схемы" бизнеса?

Объем недополученных налогов из-за теневых схем в Украине оценивается в более чем 1 триллион гривен, сообщает "Интерфакс – Украина".

Такси схемы распространены в агросекторе, ритейле и перерабатывающей отрасли. В частности, самыми популярными остаются:

контрабанда;

зарплаты в конвертах;

"дробление крупного бизнеса" на сети ФЛП.

Больше всего убытков от зарплат в конвертах. Объем выплат неоформленным работникам и зарплат в конвертах работникам на минималке вырос до 280 – 540 миллиардов гривен в год. Это вызывает бюджетные потери в 140 – 280 миллиардов гривен.

На втором месте по потерям государства – "серый импорт" и контрабанда объемом 400 – 640 миллиардов гривен и потерями бюджета в 120 – 185 миллиардов гривен.

Третья позиция – контрафакт и нелегальная подакцизная торговля: 126 – 140 миллиардов гривен оборота и 39 – 43 миллиардов гривен потерь.

Если взять все схемы, которые мы смогли посчитать, это около 500 – 600 миллиардов гривен потерь. А если опираться на оценку теневой экономики в 30% ВВП, то все схемы съедают у нас около 1 триллиона гривен,

– сообщил координатор ЕЭП Олег Гетман.

Нардеп Даниил Гетманцев говорит, что практика использования ФЛП крупными торговыми сетями для избежания уплаты НДС искажает рыночную среду:

Есть схемы в ритейле, где на кассах выдают несколько чеков: один за алкоголь на общей системе, а другой – через ФЛП.

Это дает таким предприятиям неправомерное преимущество в 7 – 20% за счет неуплаченного НДС.

Какая самая популярная схема уклонения от налогов и как она работает?

Схемы дробления бизнеса работают благодаря возможности физических лиц предпринимателей не показывать весь оборот, а также из-за нехватки инструментов у налоговой для привлечения к ответственности. В случае выявления нарушений под удар могут попасть мелкие участники схемы, на которых ложится ответственность за бизнес, который они сами не ведут. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Гетман и налоговый консультант Михаил Смокович.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дробятся на ФЛП, а еще и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому и дальше может существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления становится почти неинтересной. Потому что лимиты будут заканчиваться через месяц или несколько недель. Слишком много их надо будет менять, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Экономист Олег Гетман говорит, что борьба с этой и другими схемами тенизации бизнеса в Украине зависит от перезагрузки налоговой службы. Для этого должны принять законопроект №9243, однако его рассмотрение откладывают.

Без качественной налоговой службы и Бюро экономической безопасности не будет работать вообще ничего. Законопроект необходимо принять для полной перезагрузки налоговой. Когда придут международники, выберут новое руководство, потом перезагрузят все кадры, переаттестуют комиссией добродетели и этическими комиссиями, все негодяи пойдут отдыхать, а останутся качественные люди и наберут таких специалистов в налоговую,

– говорит эксперт.

Налоговый консультант Михаил Смокович считает, что налоговая сегодня имеет недостаточно средств для разоблачения схем, поэтому должна получить больше возможностей для привлечения бизнеса к ответственности.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Налоговая должна выявлять такие случаи, но инструменты у нее ограничены. В случае выявления она может трактовать это как дробление бизнеса и пытаться в актах всех этих ФЛП собрать вместе. И весь оборот, который прошел по этому магазину, облагать не по упрощенной системе, как это сделала компания, а по общей. Но тут очень сложно для налоговой все собрать воедино, выявить и привлечь к ответственности саму компанию.

