Как в Украине взыскали налоги с моделей OnlyFans?

Речь идет о более 5,4 тысячах граждан Украины, которые в 2020 – 2022 годах работали на платформе, используя более 7 тысяч аккаунтов в юрисдикции Великобритании и Северной Ирландии. Информацию передала компания Fenix International Ltd, пишет эксперт по таможенным и налоговым вопросам Евгений Плинский.

Активная фаза декларирования доходов началась значительно позже:

В период с октября 2024 года по апрель 2026 года авторы подали около 900 деклараций.

В них задекларировано 396,1 миллионов гривен доходов, из которых начислено 77,3 миллионов гривен налогов, включая военный сбор.

Фактически в бюджет уже поступило 75,7 миллионов гривен.

В то же время статистика показывает значительный разрыв: из более 5 тысяч зарегистрированных авторов только около 20% официально задекларировали доходы. Это означает, что налоговая имеет потенциально более широкое поле для доначислений.

По данным журналистов, контролирующие органы уже используют информацию от британской стороны для проверок и начисления налогов другим авторам. В некоторых случаях это приводит к судебным решениям.

Например, недавно Пятый апелляционный административный суд г. Одессы оставил в силе решение о доначислении налоговых обязательств Сухановой Марии Борисовне на 1,7 миллиона гривен за получение дохода на OnlyFans в размере почти 200 тысяч долларов,

– рассказал Плинский.

Что это значит?

Эта ситуация демонстрирует новую реальность для цифровой экономики: доходы с международных платформ больше не остаются без внимания государства. Обмен налоговой информацией между странами позволяет:

отслеживать доходы за рубежом

выявлять незадекларированные доходы

усиливать контроль над фрилансом и креативной экономикой

OnlyFans в этом случае – лишь пример более широкого тренда, который касается также YouTube, TikTok и других платформ.

Заметьте! История с OnlyFans показывает: эпоха "серых" доходов с международных платформ завершается. Государство получает доступ к данным и постепенно выводит этот сегмент в легальное поле.

Как модели OnlyFans судятся с налоговой?

По состоянию на начало апреля 2026 года зафиксировано не менее 27 дел, в которых истцы смогли полностью или частично отменить санкции от Государственной налоговой службы, пишет Опендатабот.

Всего таких судебных процессов было 94, и почти треть завершилась победой авторов контента. Только в этом году суды уже вынесли 13 решений в их пользу, из которых пять – в феврале, что стало рекордом:

В большинстве случаев (92%) суды становились на сторону истцов из-за нарушений со стороны налоговой.

Самая распространенная проблема – направление документов на устаревшие адреса. Хотя письма возвращались, проверки все равно проводились, что было незаконным вместе с начисленными штрафами.

Также налоговая часто использовала письма от британских органов относительно выплат от компании Fenix International Ltd (владельца OnlyFans).

Однако суды подчеркивают: такие документы могут быть лишь основанием для проверки, но не доказательством доходов. Без банковских выписок, контрактов или других первичных документов доначисления считаются необоснованными.

Как облагаются налогом доходы, полученные от платформы OnlyFans?

Государственная налоговая служба обратила особое внимание на популярную в Украине платформу OnlyFans. Компания Fenix International Ltd, которая является ее владельцем, была вынуждена поделиться информацией о доходах украинцев. О том, как законодательно регулируется работа криэйторов и законна ли она, рассказал адвокат, управляющий партнер юридической компании "Mudri Partners" Иван Мудраченко в комментарии 24 Канала.

Согласно с Конвенцией между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения, доходы украинцев от OnlyFans за создание контента платятся по месту резидентства лица.

Иван Мудраченко Управляющий партнер юридической компании "Mudri Partners" Fenix International Ltd выступает платформой, которая осуществляет выплаты создателям контента на основе договора оказания услуг. Эти услуги предоставляются нерезидентами, и они не подпадают под налогообложение в UK, поскольку не создают постоянного представительства, и деятельность не считается осуществленной на территории Великобритании. Поэтому доходы, полученные от платформы, должны быть обложены налогом исключительно в Украине.

Поэтому модели OnlyFans платят налог на доход физических лиц и военный сбор. Для украинцев без ФЛП налог составляет 18% от дохода, а военный сбор – 5%. Но если пользователи зарегистрируют ФЛП третьей группы по упрощенной системе налогообложения, то налоговое давление будет ниже.

Важно! Налоги в Украине могут не платить модели, которые не являются налоговыми резидентами, то есть живут 183 и более дней за границей и могут подтвердить это документально.

Как отметил Иван Мудраченко, ответственность за неуплату налогов предусматривает штрафы. Суммы могут достигать существенных процентов от неуплаченной суммы налога – от 25 до 50%. Другим наказанием может быть пеня за каждый день просрочки. Адвокат отметил, что это 100 – 120% годовых учетной ставки НБУ.

Среди других санкций – блокирование счетов, арест имущества, ограничение выезда за границу. Уголовная ответственность по статье 212 УКУ наступает в случае размера уклонения от уплаты налогов от 4,542 миллиона гривен. Замораживание счетов или карт нарушителя в банках может происходить как следствие финансового мониторинга подозрительных транзакций.

