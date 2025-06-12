10 тысяч долларов ежемесячно

Средняя прибыль украинских моделей на платформе составляет около 10 тысяч долларов ежемесячно после вычета 20% комиссии сервиса, говорится в материале NV "Нелегкие голые деньги", передает 24 Канал.

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София Проць ведет собственный аккаунт уже более 2 лет и после первых успехов переехала в Калифорнию. На своей странице она публикует эротический контент: от фото в белье до видео для взрослых. В личных сообщениях подписчики получают еще более откровенный материал.

Модель рассказала, что заработки непостоянны: "Бывали месяцы, когда получалось 25 тысяч долларов, а бывало и 8 тысяч долларов". Впрочем, после уплаты налогов в США (около 50% дохода) и расходов на команду, которая помогает со съемками и технической частью, чистый доход значительно ниже.

Проць заметила, что главная аудитория – американцы, потому что именно они тратят больше всего на подобный контент. По ее словам, OnlyFans в США стал частью культуры досуга и даже определенной формой "онлайн-отношений".

Налоги на OnlyFans

Но рост популярности платформы не остался без внимания украинских налоговиков. Осенью 2024 года Государственная налоговая служба получила от британских коллег данные о доходах украинских пользователей OnlyFans за 2020 – 2022 годы. Оказалось, что 5435 человек получали доход, а 7036 аккаунтов (один человек мог иметь несколько страниц) в целом заработали 111 миллионов долларов.

После этого украинская налоговая начала проверки и требует уплаты соответствующих налогов.

Справочно. Платформу OnlyFans создали в 2016 году. Хотя сначала она позиционировалась как площадка для монетизации любого контента – от кулинарии до спорта, – со временем ее наполнение стало в основном откровенным. По данным Bloomberg, по состоянию на конец 2024 года на платформе было более 4 миллионов авторов контента и более 400 миллионов подписчиков.