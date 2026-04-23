Что известно о масштабном "дроблении бизнеса" на ФЛП?

Масштабы впечатляют: сотни магазинов, тысячи "предпринимателей" и, по версии следствия, хорошо выстроенная схема для минимизации налогов, сообщили в БЭБ.

Речь идет о большой региональной сети продуктовых магазинов, которая: имеет более 400 торговых точек и работает сразу в 7 областях Украины:

Полтавская область Киевская область Сумская область Днепропетровская область Черниговская область Черкасская область Кировоградская область

Фактически – это одна из крупнейших локальных сетей в регионе.

Нардеп Даниил Гетманцев отреагировал на сообщение БЭБ о разоблачении и назвал сеть:

У легендарных "Маркетопт" начались реальные проблемы. Посмотрим, как будут развиваться события, но признак бесспорно положительный,

– говорит Гетманцев.

Обыски в сети / Фото БЭБ

По данным следствия, компания не работала как единое юридическое лицо. Вместо этого бизнес "раздробили" на более 3,5 тысяч ФЛП.

В компании, вероятно, действовали отдельные люди, которые фактически обслуживали эту систему: они занимались регистрацией ФЛП, оформляя их на подставных лиц, вели параллельную "черную" бухгалтерию и контролировали финансовые потоки внутри сети.

Деньги при этом могли проходить не совсем официально – часть выплат осуществлялась "в конвертах", что позволяло избегать полной налоговой нагрузки.

Отдельное внимание уделяли тому, чтобы каждый из ФОПов формально оставался в пределах разрешенных лимитов дохода.

В итоге создавалась иллюзия тысяч отдельных мелких бизнесов, хотя на самом деле все они работали как части единой крупной торговой сети.

Как работает схема "дробление бизнеса"?

Схемы дробления бизнеса позволяют предпринимателям не показывать весь оборот. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Гетман и налоговый консультант Михаил Смокович.

Схемы дробления крупных бизнесов особенно распространены в розничной торговле и общественном питании. Заметными они становятся, когда в супермаркете или ресторане выдают несколько чеков об оплате.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дробятся на ФЛП, а еще и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому и дальше может существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления становится почти неинтересной. Потому что лимиты будут заканчиваться через месяц или несколько недель. Слишком много их надо будет менять, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Чтобы бороться со схемой дробления бизнеса, украинской налоговой службе нужна перезагрузка. Для этого должны принять законопроект №9243, однако его рассмотрение откладывают. Налоговый консультант Михаил Смокович также считает, что налоговая сегодня имеет недостаточно средств для разоблачения схем, поэтому должна получить больше возможностей.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Налоговая должна выявлять такие случаи, но инструменты у нее ограничены. В случае выявления она может трактовать это как дробление бизнеса и пытаться в актах всех этих ФЛП собрать вместе. И весь оборот, который прошел по этому магазину, облагать не по упрощенной системе, как это сделала компания, а по общей. Но тут очень сложно для налоговой все собрать воедино, выявить и привлечь к ответственности саму компанию.

