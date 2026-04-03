Что известно о разоблачении схемы "дробления бизнеса" в Одесской области?

По данным следствия, предприниматель искусственно "разбил" свой бизнес на десятки ФЛП, чтобы оставаться на упрощенной системе и не показывать реальные обороты, сообщили в БЭБ.

Для этого он оформлял родственников, знакомых и даже продавцов как отдельных предпринимателей, хотя фактически все они работали как часть одного бизнеса. Все решения принимал именно организатор:

Бизнес имел офис в центре Одессы и склад в промышленной зоне.

Цветы продавали через магазины не только в Одессе, но и в Киеве.

Всего в схеме было задействовано более 60 человек, часть из которых была оформлена как ФЛП.

Расчеты проводили без кассовых аппаратов, а также через безналичные переводы на счета более чем 30 подконтрольных ФЛП.

Благодаря этому предприниматель смог скрыть реальные объемы продаж и, по версии следствия, не уплатил более 10 миллионов гривен налогов.

Во время обысков изъяли документы более 30 ФЛП, трудовые книжки, 511 тысяч гривен наличных, черновые записи, печати и около 91 тысячи цветов. Общая стоимость изъятого превышает 10,5 миллионов гривен

Предпринимателю уже объявили подозрение за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах. Дело передали в суд.

Как работает схема?

Схемы дробления бизнеса позволяют предпринимателям не показывать весь оборот. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Гетман и налоговый консультант Михаил Смокович.

Схемы дробления крупных бизнесов особенно распространены в розничной торговле и общественном питании. Заметными они становятся, когда в супермаркете или ресторане выдают несколько чеков об оплате.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дробятся на ФЛП, а еще и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому и дальше может существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления становится почти неинтересной. Потому что лимиты будут заканчиваться через месяц или несколько недель. Слишком много их надо будет менять, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Чтобы бороться со схемой дробления бизнеса, украинской налоговой службе нужна перезагрузка. Для этого должны принять законопроект №9243, однако его рассмотрение откладывают. Налоговый консультант Михаил Смокович также считает, что налоговая сегодня имеет недостаточно средств для разоблачения схем, поэтому должна получить больше возможностей.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Налоговая должна выявлять такие случаи, но инструменты у нее ограничены. В случае выявления она может трактовать это как дробление бизнеса и пытаться в актах всех этих ФЛП собрать вместе. И весь оборот, который прошел по этому магазину, облагать не по упрощенной системе, как это сделала компания, а по общей. Но тут очень сложно для налоговой все собрать воедино, выявить и привлечь к ответственности саму компанию.

