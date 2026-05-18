Как работала схема теневого бизнеса?

Следствие установило, что один из участников схемы был зарегистрирован как ФЛП в сфере торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, сообщили в БЭБ.

Вместе с сообщником он в течение двух лет скупал незаконно изготовленные сигареты и продавал их через магазины в Одессе.

Для работы мужчины нанимали продавцов, однако те, по информации следствия, не знали о незаконном происхождении товара. Работники реализовывали сигареты как за наличные, так и через безналичные расчеты.

Прибыль от продажи нелегальных табачных изделий фигуранты пытались легализовать через банковские счета. Один из подозреваемых открыл счета, на которые поступали средства от продажи подакцизной продукции.

Деньги использовали для:

аренды торговых помещений;

закупки новых партий товара;

личных расходов.

Во время следственных действий детективы БЭБ провели обыски и обнаружили более 24 тысяч пачек сигарет.

Какое наказание будет виновным?

Суд признал двух одесситов виновными в легализации доходов, полученных от незаконной продажи подакцизных товаров. Организаторам схемы назначили штрафы:

102 тысячи гривен; 85 тысяч гривен.

Кроме этого, им запретили в течение года работать в сфере производства, хранения, продажи и транспортировки подакцизных товаров.

Всю незаконно изготовленную продукцию должны конфисковать и уничтожить.

Что это значит?

Дела о нелегальной продаже табачных изделий остаются одними из самых распространенных в сфере теневой экономики. Из-за контрафактного рынка государство ежегодно теряет миллиарды гривен налогов, а нелегальная продукция продолжает попадать в обычные магазины и киоски.

Заметьте! История с одесской схеме в очередной раз показала, что нелегальный табачный рынок продолжает работать даже через официально зарегистрированный бизнес. В то же время правоохранители все активнее отслеживают финансовые потоки и источники прибыли организаторов таких схем.

Сколько Украина теряет средств через схемы, связанные с нелегальным оборотом табака?

Исследование компании в сфере маркетинговых данных и аналитики Kantar Украина, опубликованное в октябре прошлого года, свидетельствовало о том, что в Украине до сих пор 17,8% рынка обычных сигарет находится в тени. А сам теневой рынок составляет 5 миллиардов сигарет.

Эксперт Зоряна Стецюк в комментарии для 24 Канала заявила, что только из-за нелегального рынка табака государство ежегодно теряет до 30 миллиардов гривен. Еще миллиарды гривен бюджет недополучает из-за теневого алкоголя.

Зоряна Стецюк, заместитель Министра цифровой трансформации Это большие средства, которые должны работать на государство, а не на нелегальный сектор.

Как еАкциз должен изменить ситуацию?

Полноценный запуск системы еАкциз запланирован на 1 ноября этого года. В то же время запуск будет происходить поэтапно: сейчас система проходит тестирование вместе с бизнесом, в августе планируют дополнительную тестовую среду, а осенью – открытие регистрации пользователей.

Правительство ожидает, что еАкциз поможет сократить потери бюджета и сделает рынок более прозрачным.

Мы уже видим масштаб проблемы – более 30 миллиардов гривен потерь. Соответственно, экономический эффект от еАкциза будет измеряться тем, какую часть этих потерь государство сможет вернуть благодаря прозрачному обращению,

– добавляет Стецюк.

Кроме борьбы с теневым рынком, запуск еАкциза рассматривают и как часть евроинтеграционных реформ Украины. Каждая пачка сигарет или бутылка алкоголя будет иметь уникальный DataMatrix-код, с помощью которого можно будет отследить движение товара.

По замыслу правительства, система должна не только усложнить работу нелегального рынка, но и упростить жизнь легальному бизнесу. Речь идет об уменьшении бумажной бюрократии, автоматизации процессов и дополнительной защите брендов от подделок:

Одним из главных изменений станет возможность для обычных покупателей самостоятельно проверять легальность товара через приложение Дія.

Для этого достаточно будет отсканировать код на упаковке.

Если информации нет или данные не совпадают, об этом можно будет сообщить. То есть потребитель впервые получает реальный инструмент контроля прямо в своем смартфоне,

– заключает чиновница.

