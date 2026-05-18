Как работала схема теневого бизнеса?
Следствие установило, что один из участников схемы был зарегистрирован как ФЛП в сфере торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, сообщили в БЭБ.
Смотрите также Вейповый "клондайк" накрыли в Украине: как работала теневая схема на 170 миллионов
Вместе с сообщником он в течение двух лет скупал незаконно изготовленные сигареты и продавал их через магазины в Одессе.
Для работы мужчины нанимали продавцов, однако те, по информации следствия, не знали о незаконном происхождении товара. Работники реализовывали сигареты как за наличные, так и через безналичные расчеты.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Прибыль от продажи нелегальных табачных изделий фигуранты пытались легализовать через банковские счета. Один из подозреваемых открыл счета, на которые поступали средства от продажи подакцизной продукции.
Деньги использовали для:
- аренды торговых помещений;
- закупки новых партий товара;
- личных расходов.
Во время следственных действий детективы БЭБ провели обыски и обнаружили более 24 тысяч пачек сигарет.
Какое наказание будет виновным?
Суд признал двух одесситов виновными в легализации доходов, полученных от незаконной продажи подакцизных товаров. Организаторам схемы назначили штрафы:
- 102 тысячи гривен;
- 85 тысяч гривен.
Кроме этого, им запретили в течение года работать в сфере производства, хранения, продажи и транспортировки подакцизных товаров.
Всю незаконно изготовленную продукцию должны конфисковать и уничтожить.
Что это значит?
- Дела о нелегальной продаже табачных изделий остаются одними из самых распространенных в сфере теневой экономики.
- Из-за контрафактного рынка государство ежегодно теряет миллиарды гривен налогов, а нелегальная продукция продолжает попадать в обычные магазины и киоски.
Заметьте! История с одесской схеме в очередной раз показала, что нелегальный табачный рынок продолжает работать даже через официально зарегистрированный бизнес. В то же время правоохранители все активнее отслеживают финансовые потоки и источники прибыли организаторов таких схем.
Сколько Украина теряет средств через схемы, связанные с нелегальным оборотом табака?
Исследование компании в сфере маркетинговых данных и аналитики Kantar Украина, опубликованное в октябре прошлого года, свидетельствовало о том, что в Украине до сих пор 17,8% рынка обычных сигарет находится в тени. А сам теневой рынок составляет 5 миллиардов сигарет.
Эксперт Зоряна Стецюк в комментарии для 24 Канала заявила, что только из-за нелегального рынка табака государство ежегодно теряет до 30 миллиардов гривен. Еще миллиарды гривен бюджет недополучает из-за теневого алкоголя.
Это большие средства, которые должны работать на государство, а не на нелегальный сектор.
Как еАкциз должен изменить ситуацию?
Полноценный запуск системы еАкциз запланирован на 1 ноября этого года. В то же время запуск будет происходить поэтапно: сейчас система проходит тестирование вместе с бизнесом, в августе планируют дополнительную тестовую среду, а осенью – открытие регистрации пользователей.
Правительство ожидает, что еАкциз поможет сократить потери бюджета и сделает рынок более прозрачным.
Мы уже видим масштаб проблемы – более 30 миллиардов гривен потерь. Соответственно, экономический эффект от еАкциза будет измеряться тем, какую часть этих потерь государство сможет вернуть благодаря прозрачному обращению,
– добавляет Стецюк.
Кроме борьбы с теневым рынком, запуск еАкциза рассматривают и как часть евроинтеграционных реформ Украины. Каждая пачка сигарет или бутылка алкоголя будет иметь уникальный DataMatrix-код, с помощью которого можно будет отследить движение товара.
По замыслу правительства, система должна не только усложнить работу нелегального рынка, но и упростить жизнь легальному бизнесу. Речь идет об уменьшении бумажной бюрократии, автоматизации процессов и дополнительной защите брендов от подделок:
- Одним из главных изменений станет возможность для обычных покупателей самостоятельно проверять легальность товара через приложение Дія.
- Для этого достаточно будет отсканировать код на упаковке.
Если информации нет или данные не совпадают, об этом можно будет сообщить. То есть потребитель впервые получает реальный инструмент контроля прямо в своем смартфоне,
– заключает чиновница.
Другие нелегальные бизнесы, что разоблачило БЭБ
Правоохранители разоблачили схему контрабанды алкоголя в Украину под дипломатическим прикрытием на сумму более 4 миллионов гривен. Шестерым фигурантам предъявили подозрение, а суд избрал залог почти по 1 миллиону гривен каждому.
Правоохранители провели масштабную спецоперацию, изъяв большое количество нелегальных жидкостей для вейпов и оборудования, которые могли нанести бюджету потерь на более 100 миллионов гривен акцизов. Расследование выявило, что организованная группа производила контрафактную продукцию в Киеве и области, маскируя никотиносодержащие жидкости как другие компоненты, с целью избежания налогов.