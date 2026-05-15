Что известно о разоблачении теневого рынка "электронок"?
По данным следствия, из-за схем с контрафактной продукцией бюджет мог потерять более 100 миллионов гривен акцизов, сообщили в Нацполиции.
По версии следствия, организованная группа создала масштабное производство контрафактной продукции в Киеве и области. Для этого использовали специальное оборудование, химические компоненты, ароматизаторы и налаженную систему логистики.
Формально компания имела лицензию только на производство жидкостей для электронных сигарет и декларировала продажу так называемых "усилителей крепости". На самом деле, как считают правоохранители, под этой схемой изготавливали полноценные никотиносодержащие жидкости для вейпов с различными вкусами.
Именно это позволяло минимизировать налоговую нагрузку и обходить требования по реализации подакцизной продукции. Во время масштабной операции правоохранители изъяли:
- почти 970 тысяч единиц ароматизаторов, никотина и других компонентов;
- более 6 тысяч наборов жидкостей для электронных сигарет;
- более тысячи одноразовых вейпов;
- около 1 900 единиц табака для кальянов без акцизных марок;
- 1 590 литров никотиносодержащих жидкостей;
- более 343 тысяч упаковок и полиграфии;
- почти 2 миллиона гривен наличных денег;
- оборудование для массового производства продукции.
Сейчас уже объявлено 8 подозрений. Расследование продолжается по статьям о незаконном обороте подакцизных товаров, использование поддельных акцизных марок и отмывание средств.
Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что прокуроры и правоохранители отработали все ключевые этапы: от нелегальных производств, фасовки и хранения, до логистики, продажи через магазины, финансовые операции и каналы сбыта по Украине.
Участники продавали покупателям никотиносодержащую продукцию в обход законодательных ограничений. Готовые жидкости для вейпов маскировали под отдельные компоненты: глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и никотин. В отдельных случаях никотиносодержащую смесь передавали покупателям как "подарок". Никакого государственного контроля или уплаты акцизного налога,
– рассказал Кравченко.
По его словам, самая масштабная часть группы действовала в Киеве и Киевской области, дальше – Винницкая область и Одесса.
Что это значит?
Вейп-рынок в Украине давно стал одним из самых прибыльных сегментов теневой экономики. Из-за высокого спроса и слабого контроля часть производителей годами работала фактически "в серую".
Особенно остро проблема встала после резкого роста популярности одноразовых электронных сигарет среди подростков и молодежи. Схемы с "псевдопродукцией" вроде "усилителей крепости" позволяли производителям:
- Занижать акцизы;
- Избегать более строгого регулирования;
- Продавать продукцию без надлежащего контроля.
Для государства это означает сотни миллионов гривен недополученных налогов, а для потребителей – риск покупать смеси неизвестного происхождения.
Сколько Украина теряет средств из-за схем, связанных с нелегальным оборотом табака?
Исследование компании в сфере маркетинговых данных и аналитики Kantar Украина, опубликованное в октябре прошлого года, свидетельствовало о том, что в Украине до сих пор 17,8% рынка обычных сигарет находится в тени. А сам теневой рынок составляет 5 миллиардов сигарет.
Эксперт Зоряна Стецюк в комментарии для 24 Канала заявила, что только из-за нелегального рынка табака государство ежегодно теряет до 30 миллиардов гривен. Еще миллиарды гривен бюджет недополучает из-за теневого алкоголя.
Это большие средства, которые должны работать на государство, а не на нелегальный сектор.
Как еАкциз должен изменить ситуацию?
Полноценный запуск системы еАкциз запланирован на 1 ноября этого года. В то же время запуск будет происходить поэтапно: сейчас система проходит тестирование вместе с бизнесом, в августе планируют дополнительную тестовую среду, а осенью – открытие регистрации пользователей.
Правительство ожидает, что еАкциз поможет сократить потери бюджета и сделает рынок более прозрачным.
Мы уже видим масштаб проблемы – более 30 миллиардов гривен потерь. Соответственно, экономический эффект от еАкциза будет измеряться тем, какую часть этих потерь государство сможет вернуть благодаря прозрачному обращению,
– добавляет Стецюк.
Кроме борьбы с теневым рынком, запуск еАкциза рассматривают и как часть евроинтеграционных реформ Украины. Каждая пачка сигарет или бутылка алкоголя будет иметь уникальный DataMatrix-код, с помощью которого можно будет отследить движение товара.
По замыслу правительства, система должна не только усложнить работу нелегального рынка, но и упростить жизнь легальному бизнесу. Речь идет об уменьшении бумажной бюрократии, автоматизации процессов и дополнительной защите брендов от подделок:
- Одним из главных изменений станет возможность для обычных покупателей самостоятельно проверять легальность товара через приложение Дія.
- Для этого достаточно будет отсканировать код на упаковке.
Если информации нет или данные не совпадают, об этом можно будет сообщить. То есть потребитель впервые получает реальный инструмент контроля прямо в своем смартфоне,
– заключает чиновница.
Другие нелегальные бизнесы, что разоблачило БЭБ
Правоохранители разоблачили схему контрабанды алкоголя в Украину под дипломатическим прикрытием на сумму более 4 миллионов гривен. Шестерым фигурантам предъявили подозрение, а суд избрал залог почти по 1 миллиону гривен каждому.
Детективы БЭБ ликвидировали подпольное производство фальсифицированного кофе, проведя 22 обыска и изъяв имущества на около 20 миллионов гривен. Контрафактный кофе изготавливали и продавали через интернет-магазины, мессенджеры и кафе, используя фиктивно оформленную предпринимательскую деятельность.