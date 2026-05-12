Смогут ли украинцы самостоятельно проверять алкоголь и сигареты?
Как пояснила заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк, новая система предусматривает полную цифровизацию акцизных марок для алкоголя и табака, пишет 24 Канал.
Каждая пачка сигарет или бутылка алкоголя будет иметь уникальный DataMatrix-код, с помощью которого можно будет отследить движение товара.
По сути, бизнес переходит от работы с бумажной маркой к работе с электронной маркой и цифровой фиксацией операций. Именно для этого и нужен этап тестирования, чтобы производители, импортеры и другие участники рынка отработали процесс до полного запуска и настроили свои системы для работы с еАкцизом.
По замыслу правительства, система должна не только усложнить работу нелегального рынка, но и упростить жизнь легальному бизнесу. Речь идет об уменьшении бумажной бюрократии, автоматизации процессов и дополнительной защите брендов от подделок:
- Одним из главных изменений станет возможность для обычных покупателей самостоятельно проверять легальность товара через приложение Дія.
- Для этого достаточно будет отсканировать код на упаковке.
Если информации нет или данные не совпадают, об этом можно будет сообщить. То есть потребитель впервые получает реальный инструмент контроля прямо в своем смартфоне,
– заключает чиновница.
Чем украинский еАкциз отличается от европейской системы?
Еще осенью прошлого года стало известно, что система переходит к этапу тестирования полного функционала. А уже с января этого года планировали добавить возможность работы даже в офлайн-режиме.
По словам Зоряны Стецюк, только в феврале система уже обработала около 2 миллионов операций. За это время было заказано почти 2 миллиона уникальных идентификаторов и активировано более 21 тысячи электронных марок:
- В Минцифры также призывают малый и средний бизнес активнее участвовать в тестировании новой системы.
- В министерстве добавляют, что украинский еАкциз создавали на базе европейской системы Tobacco Track&Trace, однако украинская версия получила более широкий функционал.
- Кроме табачной продукции, система будет охватывать также алкоголь и сможет работать даже без стабильного интернета, что особенно важно в украинских условиях.
Что это значит для бизнеса?
Для легального бизнеса запуск системы будет означать дополнительную цифровизацию процессов, но одновременно – и меньше бумажной бюрократии. Ожидается автоматизация заказа акцизных марок, упрощение отчетности и лучшая защита брендов от подделок.
Команда уже обеспечила разработку ключевого функционала системы, провела серию обучающих вебинаров для бизнеса и проводит тестирование с рынком. Важно, что параллельно разрабатывались и решения для работы оффлайн, то есть система проектируется с учетом реальных условий работы в Украине,
– рассказала Зоряна Стецюк.
Заметьте! Запуск системы еАкциз может существенно изменить рынок алкоголя и табака в Украине. В то же время успех реформы будет зависеть от нескольких факторов: технической стабильности системы, готовности бизнеса работать по новым правилам и эффективности контроля со стороны государства.
Как акциз влияет на цены?
С 1 апреля в Украине произошло повышение акциза на сигареты на 10%, которое несколько скажется на розничной цене. Однако основное подорожание ждет впереди. Повышение акциза на сигареты в Украине происходит в рамках евроинтеграции. Изменения в апреле добавляют к цене пачки 8 – 10 гривен. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал экономист Олег Гетман.
По словам эксперта, основные повышения акциза запланированы в Налоговом кодексе и будут происходить в последующие годы. Таким образом, налог приблизится к минимальной ставке Европейского Союза.
В апреле это просто небольшое техническое повышение. Все основные повышения будут с 1 января ежегодно. Они приближают нас к минимальной ставке 90 евро за тысячу сигарет. За прошлый год у нас уже около 80 евро, нынешний год – 86 евро, 2027 год – около 90 и на 28-й мы выходим на минимальный уровень ЕС.
Как объясняет экономист, апрельское повышение является техническим, ведь доля акциза в розничной цене сигарет меньше необходимых 60%. Чтобы достичь нужного уровня, применяют коэффициент 1,1 к минимальному акцизному налоговому обязательству. Соответственно, акциз автоматически возрастает на 10%.
По словам Олега Гетмана, каждый следующий этап повышения акцизного налога в среднем будет увеличивать цену сигарет примерно на 15 – 20 гривен.
От текущей цены пачки дважды по плюс 20 гривен и где-то на таком уровне они должны остановиться. Видимо, будет не более, чем 200 гривен за пачку хороших сигарет,
– предполагает эксперт.
Как ранее рассказывал в комментарии 24 Каналу экономист Олег Пендзин, повышение акциза в Украине происходит, чтобы Украина не стала в Европе "анклавом дешевых сигарет", куда будут ехать покупать граждане соседних стран. Наличие значительно более дешевых сигарет в Украине было болезненным вопросом для европейских соседей, говорит эксперт.
Повышение акциза на табачные изделия добавляет поступлений в госбюджет, но и влияет на теневую долю рынка сигарет. По словам экономиста Олега Гетмана, сейчас в Украине ее оценивают в около 17%, а этот процент мог бы быть выше, если бы не работа правоохранителей, налоговиков и законодателей.
Ценой невероятных усилий правоохранительных органов, ВСК по вопросам экономической безопасности, налоговых органов сейчас тень удается держать в пределах 16 – 17%. Это достаточно много. Когда акциз был небольшим лет 5 назад, теневая доля составляла 3 – 5%. При увеличении акцизов растет разрыв между производством "серой" пачки и пачки с уплаченными налогами. Сейчас он составляет почти 100 гривен,
– говорит Олег Гетман.
Какие убытки приносят государству теневые схемы?
Теневая экономика в Украине наносит ущерб бюджету до 1 триллиона гривен, больше всего из-за зарплаты в конвертах, контрабанду и подакцизную торговлю.
Зарплаты в конвертах вызывают потери бюджета в 140 – 280 миллиардов гривен, а "серый импорт" и контрабанда – 120 – 185 миллиардов гривен.