Какую программу запускают для людей 50+?

Однако люди старше 50 лет часто выпадают с рынка труда, но не из-за недостатка опыта, ведь работодатели как раз ценят их надежность. Подробнее о новом проекте для них и исследовании проблемы рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

Чиновница обсудила прогноз по рынку труда с главой Института демографии им. М. В. Птухи НАН Украины Эллой Либановой. В частности, исследование "Рынок труда после 50 лет" показало:

65% компаний говорят о барьере цифровых навыков;

а 60% – признают влияние возрастных стереотипов при найме.

Именно поэтому правительство формирует новую политику занятости, в центре которой – человеческий капитал как главный ресурс страны. Ее цель заключается не только в создании новых рабочих мест, но и в уменьшении препятствий для трудоустройства, чтобы люди разного возраста могли реализовать свой потенциал.

Интересно! Ранее специалисты Work.ua ответили на запрос 24 Канала, назвав демографическое старение среди главных причин дефицита кадров в Украине. Дело в том, что во многих важных для экономики сферах значительную часть работников составляют люди старшего возраста, которые в ближайшие годы будут выходить на пенсию. Молодежь все реже выбирает рабочие специальности, производство, транспорт, логистику и медицину.

"Опыт имеет значение" – национальная программа взрослой стажировки для людей 50+, которая предусматривает три ключевых этапа:

Обучение и подготовка к новому этапу карьеры: обновление резюме, адаптация к современным требованиям рынка труда и получения практических навыков. Встреча с работодателем и обсуждение формата будущего сотрудничества. Трудоустройство или краткосрочная стажировка в компании с возможностью дальнейшего трудоустройства. В этот период кандидат знакомится с рабочими процессами, а работодатель может оценить, насколько человек соответствует должности.

Каждый и каждая нужны для экономики в условиях войны и восстановления страны. Работаем над стимулами для работодателей и возможностями для людей с опытом возвращаться на рынок труда,

– подчеркнула премьер-министр.

Как принять участие в программе для людей 50+?

Программу реализуют совместно с бизнесом и общественными партнерами. Поэтому работодателей приглашают открывать стажировки, а людей за 50 лет – подавать заявки на участие.

Шаг №1. Чтобы присоединиться к стажировке, необходимо зарегистрироваться на сайте Государственной службы занятости. Это займет около 3 минут – укажите личные данные, уровень образования, предыдущий опыт работы и контактную информацию.

Шаг №2. Вместо написания резюме украинцам предлагают выбрать готовые компетенции из 5 категорий (но не менее 3 навыков). Эти данные станут основой для отбора с помощью искусственного интеллекта.

Шаг №3. Бесплатное обучение по трем модулям.



Подготовка к современному рынку труда / Скриншот с сайта ГСЗУ

Шаг №4. Искусственный интеллект поможет подобрать вакансии под опыт, а после – вам организуют встречу с работодателем.

Шаг №5. Приобретение практических навыков, где вы в течение 10 рабочих дней знакомитесь с командой и реальными задачами.

Другие важные нюансы для желающих присоединиться:

Проект ориентирован на людей 50+, но открыт для всех. Главное условие – желание работать и развиваться.

Искусственный интеллект помогает в отборе, но каждая вакансия проходит обязательную модерацию человеком.

Условия оплаты на краткосрочной практической стажировке определяет отдельно каждый работодатель.

Что еще стоит знать о рынке труда в Украине?

Напомним, по данным Европейской Бизнес Ассоциации, нехватку работников сейчас испытывают 74% украинских предприятий.

Министр экономики Алексей Соболев недавно рассказал: из 31 миллиона человек, проживающих на подконтрольных территориях, сейчас официально работают только около 13 миллионов граждан, а единый социальный взнос платит еще меньше – 10,5 миллиона.

Поэтому новый Трудовой кодекс должен привлечь к рынку труда наименее представленные там категории, например ВПО, людей с инвалидностью, пенсионеров трудоспособного возраста, молодежь и женщин и тому подобное.