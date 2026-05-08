Где чаще всего нанимают мигрантов?

Прошло больше месяца после того, как глава ОП поручил Министерству иностранных дел и СБУ пересмотреть список стран для упрощения привлечения трудовых мигрантов, пишет Forbes.

Сейчас в этот перечень входят около 70 государств, среди которых Афганистан, Ирак, Пакистан, Марокко, Бангладеш, Таджикистан и Египет.

Несмотря на бюрократические трудности, украинские работодатели уже активно завозят работников из этих стран. В частности, только граждане Бангладеш получили 599 разрешений на работу в Украине. Об этом сообщил Государственный центр занятости в ответе на запрос Forbes Ukraine.

Активно иностранных работников ищут:

строительные компании;

производственные предприятия;

торговый сектор;

логистический бизнес;

сфера обслуживания.

CEO компании Eclectic Talents Group Никишов рассказал, что его компания работает с кандидатами из Колумбии и уже помогла трудоустроить около 20 человек.

Эту страну выбрали из-за хорошей репутации колумбийцев в Европе как ответственных и дисциплинированных работников, а также из-за безвизового режима между Украиной и Колумбией, который частично упрощает бюрократические процедуры,

– объясняет эксперт.

Сколько стоит наем работника из-за рубежа?

По оценкам бизнеса, полная легализация одного иностранного работника стоит около 40 000 гривен.

В эту сумму входят:

Оформление разрешения на работу; Виза; Временный вид на жительство; Административные и юридические расходы.

Из-за этого иностранный работник обходится компаниям примерно на 25 – 30% дороже, чем украинец.

С какими проблемами сталкивается бизнес?

Предприниматели говорят, что главная проблема – сложная и многоуровневая система согласований. В процессе участвуют сразу несколько государственных структур: МИД, МВД и СБУ.

Формируется своеобразная "цепь согласований", где процесс может прекращаться на любом этапе. Особенно это затрудняет легализацию рабочих из списка 70 стран миграционного риска,

– отмечает CEO Eclectic Talents Group.

Часто кандидаты получают отказы еще на этапе оформления виз без четких объяснений.

Что это означает?

Украинский рынок труда постепенно входит в фазу зависимости от трудовых мигрантов:

Из-за мобилизации, выезд населения и демографического кризиса компании все активнее ищут работников за рубежом.

Самый острый дефицит сейчас наблюдается в физическом труде – строительстве, производстве и логистике.

Бизнес готов платить больше за иностранцев, лишь бы только закрыть вакансии.

Если государство не упростит процедуры легализации, дефицит работников будет только усиливаться.

Что будет дальше? Ожидается, что количество иностранных работников в Украине продолжит расти. Скорее всего, власть будет вынуждена пересматривать правила трудовой миграции и упрощать процедуры легализации.

В перспективе Украина может перейти к моделям, которые уже работают в странах Персидского залива или ЕС, где разрешение на пребывание напрямую связан с официальным трудоустройством. Если кадровый голод будет усиливаться, конкуренция за работников из стран Азии и Латинской Америки будет только расти.

Заметьте! Кадровый голод в Украине постепенно меняет сам рынок труда. То, что еще несколько лет назад казалось исключением, сейчас становится новой нормой: бизнес уже готов тратить десятки тысяч гривен на легализацию работников из других стран, чтобы удержать работу предприятий.

Какие прогнозы относительно трудовых мигрантов дает эксперт?

Однако наша страна еще до войны была популярным направлением, куда мигранты ехали на работу. По состоянию на 2021 год их насчитывалось 300 000 человек. Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник рассказал в комментарии 24 Каналу, что Украина уже не первый год выдает трудовым мигрантам разрешения на трудоустройство.

По словам эксперта, Европа принимает у себя украинцев так же, как и наше государство мигрантов из Азии и других континентов. Тогда как в Германии есть 1 200 000 украинцев, в Польше – 920 000, в Чехии – 360 000, наших граждан до сих пор удивляет, что на работу в украинские компании часто берут иностранцев.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики Мы оказались на стыке трех проблем. Понятно, что война и мобилизация сокращают количество рабочих рук на рынке труда. Далее, у нас массовая миграция людей. Речь идет о миллионах людей, которые выехали за границу или перемещены здесь, внутри нашей страны. Только за прошлый год, по данным Национального Банка, из Украины выехали около 500 000 человек. Еще мы оказались в демографическом кризисе, когда на 10 женщин рождается только 7 – 8 детей. Поэтому война и демографический кризис приводит к тому, что количество рабочих рук на рынке постоянно сокращается. И в такой ситуации удивляться, что приглашают сюда иностранцев, на мой взгляд, немного неуместно.

Василий Воскобойник говорит, что сейчас 75% отечественного бизнеса не имеют возможности нормально закрыть все свои вакансии. Работников не хватает в сфере строительства, сельского хозяйства, логистики, образования и медицины.

К слову, по выводам исследования по выводам исследования Европейской Бизнес Ассоциации, в 2025 году значительная часть опрошенных работодателей почувствовали дефицит квалифицированных кадров. Подобной была ситуация и в 2024 году.

По итогам опросов выяснили, что наибольшие трудности бизнеса связаны с закрытием вакансий технических и рабочих специалистов, а также узкопрофильных специалистов со знанием английского языка и менеджеров среднего звена.

Василий Воскобойник заметил, что в любой стране, где проживают мигранты, есть какой-то процент из них, кто может нарушать закон. И не важно, из какой страны приехал этот человек. Даже украинцы в Европе совершают преступления. Поэтому опасность действительно может быть где угодно.

Есть перечень стран с повышенным миграционным риском. Это страны вроде Пакистана или Афганистана, откуда не нужно привлекать людей. Таких стран есть 90. Вот здесь, когда вопрос в том, кого привлекать, в страну, первое слово, должно быть не за демографами, а за Службой безопасности Украины. Именно она должна решать, из каких стран мы можем привлекать людей. И таким образом мы можем уменьшить вероятность каких-то проблем, но избежать их полностью невозможно,

– комментирует эксперт.

Конечно, контроль тоже может уменьшить уровень возможной угрозы. Василий Воскобойник добавляет, что если государство понимает, где мигрант работает или проживает, то все же удастся избежать многих проблем.

Как еще бороться с дефицитом рабочей силы?

Экономист, член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман рассказал 24 Каналу, что дефицит рабочих рук в Украине действительно существует. По его мнению, это вполне привычная практика во всем мире, когда привлекают иностранных граждан на работу.

По словам Фурмана, бесспорно, не стоит ориентироваться только на мигрантов. Сейчас, по разным данным, около 5 – 6 миллионов украинцев выехали с начала полномасштабной войны. Государство должно делать все возможное, чтобы они захотели вернуться домой.

Мы понимаем, что все не вернутся. Поэтому важно внедрять государственные программы, чтобы привлекать украинцев, которые выехали за границу. Также нужно внедрять программы для привлечения граждан других стран. Это поможет, в частности, быстрыми темпами развивать государство после войны,

– сказал Фурман.

