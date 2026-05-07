Что содержит новый Трудовой кодекс?

В обновленном кодексе Минэкономики делает ставку на осовременивание законодательства, в частности на цифровизацию трудовых процессов и закрепление новых форм занятости, сообщают Новости.LIVE.

Документ также содержит обновленные правила найма и увольнения работников, изменения относительно рабочего времени и отпусков, регулирует дистанционную работу. К тому же в нем прописаны механизмы трудового арбитража и усиливается роль инспекции труда.

По словам министра экономики Алексея Соболева, новый Трудовой кодекс должен дать работникам больше определенности об условиях труда и защитить от дискриминации.

Что изменится для работника?

Новые правила предусматривают несколько важных норм для работников:

Дополнительные 4 дня отпуска ежегодно . Продолжительность оплачиваемого ежегодного отпуска увеличится с 24 до 28 календарных дней.

Отпуск для отца . Будет иметь 2 месяца гарантированного отпуска по уходу за ребенком.

Дистанционная и гибкая работа . Вводит четкие правила дистанционной, надомной работы и гибкого графика.

Право на оффлайн. Работники на дистанционной работе будут иметь право отключаться в определенное время отдыха.

Электронные документы. Трудовые договоры и кадровые документы можно будет оформлять в электронном виде.

Защита от давления и травли. Моббинг, харассмент и принуждение к увольнению признали прямым нарушением закона.

Что изменится для работодателей?

Работодатели также почувствуют существенные изменения с введением нового Трудового кодекса. Обновленные правила определяют:

Электронный кадровый документооборот. Работодатели будут меньше тратить времени и ресурсов на кадровые процессы.

Расширенный перечень трудовых договоров. Подбор формата работы под нужды компании станет более гибким.

Четкие критерии трудовых отношений. Кодекс стремится обеспечить меньше нечестной конкуренции с "серым" рынком

Трудовой арбитраж. Будет действовать внесудебный механизм для коллективных трудовых споров.

Также кодекс предусматривает, инспекция труда должна стать не карательным органом, а работать над обеспечением контроля за рисками нарушения трудовых прав.

В общем обновленный Трудовой кодекс гармонизировали с правом Евросоюза, что является важным шагом в процессе евроинтеграции Украины.

Проект Трудового кодекса имплементирует международные и европейские стандарты в сфере труда,

– подчеркнул Соболев.

Заметьте! В кодексе также прописан такой новый формат работы как ученический трудовой договор. Минэкономики посчитало, что он может принести в бюджет 3,4 миллиарда гривен налоговых поступлений.

Зачем Украине новый Трудовой кодекс?

Проект нового Трудового кодекса правительство приняло 7 января. После этого его передали на рассмотрение Верховной Рады.

Этим документом в Украине хотят начать реформу рынка труда.

В то же время новый Трудовой кодекс требуют и условия современности. Дело в том, что нынешний кодекс законов о труде создали несколько десятилетий назад. Как рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник в комментарии 24 Канала, он был ориентирован на реалии тогдашней экономики и давно нуждается в обновлении.

Действующий трудовой кодекс писали еще во времена Советского Союза, он был подстроен под промышленную экономику, под четко понятные процессы, которые поддавались классификации тех времен. Сейчас времена меняются, внедряется дистанционная работа, новые формы занятости, появляются контракты. Фактической целью нового Трудового кодекса будет содействие максимальной занятости людей,

– пояснил эксперт.

Важно! По словам премьер-министра Юлии Свириденко, кодекс нужен для реализации Стратегии занятости населения до 2030 года. Она делает ставку на расширение инклюзивности рынка труда и привлечение большего количества женщин, молодежи, ветеранов, людей с инвалидностью.

Какие еще решения для работодателей приняло правительство?

В среду, 1 апреля, правительство приняло два важных решения, направленные на поддержку рынка труда и урегулирование трудовых отношений в военных условиях.

Первое предусматривает помощь работодателям, пострадавших от обстрелов: они смогут получать компенсацию части зарплат работников и единого социального взноса во время простоя или восстановления бизнеса.

Второе решение позволяет дистанционно прекращать трудовые отношения через "Дію" для работников предприятий на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, где фактическая работа уже не осуществляется, но формальное трудоустройство сохраняется.