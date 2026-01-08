Почему нужен новый Трудовой кодекс?

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко. Правительство рассчитывает на поддержку народных депутатов и конструктивную работу над документом между чтениями.

Над созданием документа команда Минэкономики работала более двух лет в партнерстве с бизнесом, профсоюзами, учеными и при участии международных партнеров.

Свириденко отметила, что имела возможность начать и координировать этот процесс еще в должности вице-премьер-министра, и добавила, что команда успешно завершила важный этап, необходимый для запуска реформы.

В Украине рынок труда до сих пор работает по нормам Кодекса законов о труде 1971 года. С тех пор кардинально изменились экономика, форматы занятости и потребности как работодателей, так и работников. Новый Трудовой кодекс учитывает эти изменения и устанавливает понятные правила.

Мы стремимся сделать рынок труда более инклюзивным и привлечь к экономической активности людей, которые сегодня часто остаются вне рынка: женщины, молодежь, ветераны, люди с инвалидностью,

– подчеркнула

Важно! Также 7 января Кабмин принял Стратегию занятости населения до 2030 года, поэтому обновленный Трудовой кодекс станет одним из ключевых шагов для ее реализации.

Что изменится в документе?

Четкие 8 признаков трудовых отношений – поможет уменьшить правовую неопределенность и вывести занятость из тени (предварительные оценки по детенизации рынка труда – 43 миллиардов гривен в год).

– поможет уменьшить правовую неопределенность и вывести занятость из тени (предварительные оценки по детенизации рынка труда – 43 миллиардов гривен в год). Гибкие трудовые договоры , количество их типов увеличивают с 6 до 9 – урегулирует современные форматы работы: дистанционная, надомная, нефиксированное рабочее время. Кроме того, работник сможет заключать с работодателем несколько типов трудовых договоров.

, количество их типов увеличивают с 6 до 9 – урегулирует современные форматы работы: дистанционная, надомная, нефиксированное рабочее время. Кроме того, работник сможет заключать с работодателем несколько типов трудовых договоров. Цифровизация трудовых отношений – электронные документы приравнивают к бумажным.

трудовых отношений – электронные документы приравнивают к бумажным. Согласованный со стандартами ЕС прозрачный механизм определения минимальной зарплаты – месячной и почасовой. Минимальный предел будут определять как процент от средней заработной платы, который будет устанавливать правительство.

– месячной и почасовой. Минимальный предел будут определять как процент от средней заработной платы, который будет устанавливать правительство. Гибкие режимы труда для работников с детьми – документ фиксирует право на гибкие формы работы (дистанционная, работа дома), дает больше возможностей родителям. Например, расширение прав обоих родителей на отпуск по уходу за ребенком: и мать, и отец смогут взять по два месяца отпуска.

– документ фиксирует право на гибкие формы работы (дистанционная, работа дома), дает больше возможностей родителям. Например, расширение прав обоих родителей на отпуск по уходу за ребенком: и мать, и отец смогут взять по два месяца отпуска. Реформа инспекции труда – внедряют риск-ориентированный подход к проверкам.

– внедряют риск-ориентированный подход к проверкам. Больше возможностей для трудоустройства молодежи. Кодекс внедряет отдельный механизм для безопасного сочетания обучения и первой работы – ученический трудовой договор.

К слову, принятие нового Трудового кодекса также является важным шагом для дальнейшей евроинтеграции. Документ предусматривает имплементацию более 30 директив ЕС, регламентов и конвенций МОТ.

Это важный шаг для формирования современной и понятной рамки трудовых отношений в Украине,

– отметила вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики Татьяна Бережная.

Что известно о других изменениях на рынке труда?