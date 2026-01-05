Как теперь рассчитывают должностные оклады?

От этого показателя будут рассчитывать другие должностные оклады и обеспечивать дифференциацию зарплат. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №4 от 2 января 2026 года.

Смотрите также Новый прожиточный минимум, более высокие зарплаты и соцвыплаты: каких изменений ждать в 2026 году

Правительство внесло изменения в постановление № 1298 от 30 августа 2002 года "Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы".

Согласно им, должностные оклады (тарифные ставки) с 1 января 2026 года рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда – 3 470 гривень.

Поэтому руководителям бюджетных учреждений поручили провести дифференциацию заработной платы работников, которые получают "минималку", в пределах имеющегося фонда зарплаты.

Для этого им рекомендуют устанавливать доплаты, надбавки, премии с учетом сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его работы.

Напомним, Единая тарифная сетка (ЕТС) – это система тарифных разрядов и коэффициентов, по которой должностные оклады определяют путем умножения оклада (ставки) работника 1-го тарифного разряда на соответствующий тарифный коэффициент.

Обратите внимание! Нормы документа касаются работников образования, здравоохранения, культуры и других отраслей, финансируемых из бюджета. В то же время ЕТС не применяют к оплате труда государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

К слову, Бюджетная декларация на 2026 – 2028 годы предусматривает учет показателей должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС:

с 1 января 2027 года – 3 744 гривны,

с 1 января 2028 года – 4018 гривен.

Какова ситуация с зарплатой в Украине?