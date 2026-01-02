Как выросла средняя зарплата?

В ноябре (последние обнародованные данные) средняя зарплата по Украине выросла на 0,9% по сравнению с октябрем – до 27 167 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным ведомства, лидерами по зарплатам остаются киевляне:

В столице в ноябре жители зарабатывали среднюю зарплату в размере 40 633 гривны ;

; На втором месте по заработку была Днепропетровская область с 31 706 гривнами;

Замыкала тройку лидеров Луганская область, где уровень зарплаты в среднем составлял 31 340 гривны.

Меньше всего платили в ноябре в центре страны – Кировоградская область отставала со средней зарплатой в 19 079 гривен.

Также самую низкую оплату труда зафиксировали еще в двух регионах:

в Черниговской области – 20 344 гривны;

и в Черновицкой области – 19 096 гривны.

По состоянию на 1 декабря 2025 задолженность по выплате заработной платы в целом по стране составляла 3,8 миллиарда гривен.

Заметьте! Госстат приводит данные о начисленных зарплат, то есть вместе с налогами. После вычета 18% НДФЛ и 5% военного сбора "чистая" средняя зарплата за ноябрь составила 20 919 гривен.

Кто получает самые высокие зарплаты?

Статистика Госстата показывает, что в ноябре 2025 года лучше всего в Украине зарабатывали ІТ-шники.

В сфере информации и телекоммуникаций средняя зарплата составляла 66 934 гривны ;

; Наименьшую зарплату платили педагогам – 16 622 гривны в среднем.

В то же время в указанный период по Украине в целом возросло количество штатных работников – до более 5,3 миллиона человек:

больше всего трудоустроенных было в секторе промышленности – более 1,2 миллиона;

на втором месте – работники школ, университетов и других образовательных учреждений – более миллиона;

третье место по количеству штатных рабочих заняла сфера потовой и розничной торговли, а также СТО – 674,6 тысячи человек.

Важно! В 2026 году заработные платы педагогов в Украине выросли. С 1 января выплаты учителям, преподавателям, научно-педагогическим работникам и воспитателям детских садов выросли на 30%, сообщает Министерство образования и науки Украины. С 1 сентября планируется еще одно повышение их дохода – на 20%.

Что еще надо знать о зарплате в Украине?