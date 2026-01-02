Як зросла середня зарплата?
У листопаді (останні оприлюднені дані) середня зарплата по Україні зросла на 0,9% порівняно із жовтнем – до 27 167 гривень, передає 24 Канал з посиланням на Державну службу статистики.
За даними відомства, лідерами за зарплатами залишаються кияни:
- У столиці в листопаді мешканці заробляли середню зарплату у розмірі 40 633 гривні;
- На другому місці за заробітком була Дніпропетровська область із 31 706 гривнями;
- Замикала трійку лідерів Луганська область, де рівень зарплати у середньому складав 31 340 гривні.
Найменше платили у листопаді у центрі країни – Кіровоградська область пасла задніх із середньою зарплатою у 19 079 гривень.
Також найнижчу оплату праці зафіксували ще у двох регіонах:
- у Чернігівській області – 20 344 гривні;
- та в Чернівецькій області – 19 096 гривні.
Станом на 1 грудня 2025 року заборгованість по виплаті заробітної плати загалом по країні складала 3,8 мільярда гривень.
Зауважте! Держстат наводить дані щодо нарахованих зарплат, тобто разом із податками. Після вирахування 18% ПДФО та 5% військового збору "чиста" середня зарплата за листопад становила 20 919 гривень.
Хто отримує найвищі зарплати?
Статистика Держстату показує, що у листопаді 2025 року найкраще в Україні заробляли ІТ-шники.
- У сфері інформації та телекомунікацій середня зарплата складала 66 934 гривні;
- Найменшу зарплату платили освітянам – 16 622 гривні у середньому.
Водночас у зазначений період по Україні загалом зросла кількість штатних працівників – до понад 5,3 мільйона людей:
- найбільше працевлаштованих було у секторі промисловості – понад 1,2 мільйона;
- на другому місці – працівники шкіл, університетів та інших освітніх закладів – понад мільйон;
- третє місце за кількістю штатних робітників посіла сфера потової та роздрібної торгівлі, а також СТО – 674,6 тисячі людей.
Важливо! У 2026 році заробітні плати педагогів в Україні зросли. З 1 січня виплати учителям, викладачам, науково-педагогічним працівникам та вихователям дитячих садочків зросли на 30%, повідомляє Міністерство освіти і науки України. З 1 вересня планується ще одне підвищення їхнього доходу – на 20%.
Що ще треба знати про зарплату в Україні?
З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні становитиме 8 647 гривень. Якщо рахувати погодинно, то мінімальна ставка зросте з 48 до 52 гривень на годину.
З пояснювальної записки до закону про Державний бюджет відомо, що середньомісячна зарплата у 2026 році, за прогнозами, може досягти 30 032 гривень у номінальному вираженні, а в реальному – зрости на 5,1% порівняно з попереднім роком.
Водночас Європейська бізнес-асоціація (EBA) повідомляє, що 94% опитаних компаній мають намір підвищувати зарплати у 2026 році. Серед них 28% планують збільшення на 11 – 15%, 23% – на 5 – 10%, а 10% – на 16 – 20%. Водночас 6% компаній не передбачають підвищення заробітних плат у новому році.