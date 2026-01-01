Що буде із зарплатами в компаніях?
У 2026 році тиск на зарплати зростатиме через війну та міграцію, пише 24 Канал.
Детальніше Менше молоді – вищі зарплати: як виїзд українців 18 – 22 років змінює ринок праці й підсилює кадрову кризу
За оцінками, три з чотирьох компаній планують підвищувати зарплати, щоб утримати працівників і залучити нових фахівців,
– пояснюють в Асоціації роботодавців.
Водночас на ринку найбільше бракує робітників, технічних спеціалістів і вузькопрофільних кадрів. Через це кандидати можуть розраховувати на вищі зарплати, особливо на початку кар'єри.
На скільки відсотків підвищать зарплати?
Як повідомила Європейська бізнес асоціація (EBA), 94% опитаних компанії поставили собі за мету збільшити рівень заробітної плати у 2026 році.
Серед цих компаній:
- 28% компаній планують зростання на 11 – 15%,
- 23% компаній – на 5 – 10%,
- а 10% компаній – на 16 – 20%,
- 6% компаній взагалі не планують підвищувати заробітні плати у 2026 році.
Якщо порівняти підвищення зарплат у 2025 році, то 96% компаній повідомили, що підвищили заробітні плати, здебільшого на 11 – 20% або ж до 10%.
Також очікується збільшення бюджетів на навчання та розвиток персоналу, вихід на нові ринки та пошук партнерів, зміна керівництва/відкриття нових регіональних представництв, скорочення витрат на навчання чи закриття представництв.
Що відомо про ринок праці в Україні?
Одна з галузей України, будівельна, стикається з дефіцитом кадрів, який відчувають 70% компаній, з браком кваліфікованих фахівців на об’єктах від 40% до 70%. Працівників цієї галузі не замінить штучний інтелект.
Україна посідає 7-ме місце у глобальному рейтингу "відтоку мізків" з індексом 8,4 за 10-бальною системою. Індекс враховує кількість кваліфікованих громадян, які емігрують із країн із низьким і нижчим за середній рівнем доходів до країн з високими доходами.
46% компаній зазначили, що відтік молодих фахівців віком 18 – 22 років мав певний або значний вплив на їхню діяльність, а 42% не відчули впливу. Дефіцит кадрів на ринку праці відчувають 74% компаній, особливо у робітничих і технічних спеціальностях.