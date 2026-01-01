Что будет с зарплатами в компаниях?

В 2026 году давление на зарплаты будет расти из-за войны и миграции, пишет 24 Канал.

Подробнее Меньше молодежи – выше зарплаты: как выезд украинцев 18 – 22 лет меняет рынок труда и усиливает кадровый кризис

По оценкам, три из четырех компаний планируют повышать зарплаты, чтобы удержать работников и привлечь новых специалистов,

– объясняют в Ассоциации работодателей.

В то же время на рынке больше всего не хватает рабочих, технических специалистов и узкопрофильных кадров. Поэтому кандидаты могут рассчитывать на более высокие зарплаты, особенно в начале карьеры.

На сколько процентов повысят зарплаты?

Как сообщила Европейская бизнес ассоциация (EBA), 94% опрошенных компании поставили себе цель увеличить уровень заработной платы в 2026 году.

Среди этих компаний:

28% компаний планируют рост на 11 – 15%,

23% компаний – на 5 – 10%,

а 10% компаний – на 16 – 20%,

6% компаний вообще не планируют повышать заработные платы в 2026 году.

Если сравнить повышение зарплат в 2025 году, то 96% компаний сообщили, что повысили заработные платы, основном на 11 – 20% или до 10%.

Также ожидается увеличение бюджетов на обучение и развитие персонала, выход на новые рынки и поиск партнеров, смена руководства/открытие новых региональных представительств, сокращение расходов на обучение или закрытие представительств.

