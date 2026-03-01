Що зміниться для українців з 14 березня?

За згодою обох сторін, можна буде домовитись про продовження цього строку, про що йдеться у Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Нагадаємо, що призупинення дії трудового договору означає, що:

роботодавець не може забезпечити працівника роботою;

а працівник не має можливості її виконувати.

Зверніть увагу! Але призупинення не є звільненням і не припиняє трудових відносин.

Однак вже незабаром призупинення триватиме не більше, ніж 90 днів. Продовжити призупинення понад такий термін можливо тільки за згодою обох сторін, але період не може перевищувати тривалість воєнного стану.

Після закінчення строку, на який були призупинені дії трудового договору, його дія автоматично відновлюється в повному обсязі. Тобто працівник має повернутися до роботи, а роботодавець – забезпечити умови праці, виплачувати зарплату тощо.

Якщо ж роботодавець прагне відновити процес роботи раніше, ніж закінчився термін призупинення, то він має:

прийняти відповідне рішення;

повідомити про нього працівника не пізніше ніж за 14 календарних днів.

Якщо 90 днів минули, а працівник не може виконувати свої обов’язки, то закон пропонує припинити трудовий договір.

Роботодавець має провести повний розрахунок (це може бути зарплата, компенсація за відпустку тощо). Про це зазначили у матеріалі PMG.ua.

Видача трудової книжки має відбутися не пізніше наступного робочого дня після письмової вимоги працівника,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Якщо ж доступу до трудових книжок немає (наприклад, через окупацію якогось населеного пункту, то роботодавець зобов’язаний видати дублікат у встановлені законом строки.

Що ще слід знати українцям щодо умов праці?