Что изменится для украинцев с 14 марта?

По согласию обеих сторон, можно будет договориться о продлении этого срока, о чем говорится в Законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Напомним, что приостановление действия трудового договора означает, что:

работодатель не может обеспечить работника работой;

а работник не имеет возможности ее выполнять.

Обратите внимание! Но приостановление не является увольнением и не прекращает трудовых отношений.

Однако уже вскоре приостановление будет длиться не более, чем 90 дней. Продлить приостановление сверх такого срока возможно только по согласию обеих сторон, но период не может превышать продолжительность военного положения.

После окончания срока, на который были приостановлены действия трудового договора, его действие автоматически восстанавливается в полном объеме. То есть работник должен вернуться к работе, а работодатель – обеспечить условия труда, выплачивать зарплату и тому подобное.

Если же работодатель стремится восстановить процесс работы раньше, чем закончился срок приостановления, то он должен:

принять соответствующее решение;

уведомить о нем работника не позднее чем за 14 календарных дней.

Если 90 дней прошли, а работник не может выполнять свои обязанности, то закон предлагает прекратить трудовой договор.

Работодатель должен провести полный расчет (это может быть зарплата, компенсация за отпуск и т.д.).

Выдача трудовой книжки должна состояться не позднее следующего рабочего дня после письменного требования работника,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Если же доступа к трудовым книжкам нет (например, из-за оккупации какого-то населенного пункта, то работодатель обязан выдать дубликат в установленные законом сроки.

Что еще следует знать украинцам об условиях труда?