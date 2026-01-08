Чому потрібен новий Трудовий кодекс?

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко. Уряд розраховує на підтримку народних депутатів і конструктивну роботу над документом між читаннями.

Дивіться також Менше молоді – вищі зарплати: як виїзд українців 18 – 22 років змінює ринок праці й підсилює кадрову кризу

Над створенням документа команда Мінекономіки працювала понад два роки в партнерстві з бізнесом, профспілками, науковцями та за участі міжнародних партнерів.

Свириденко зазначила, що мала можливість розпочати та координувати цей процес ще на посаді віцепрем'єр-міністерки, і додала, що команда успішно завершила важливий етап, необхідний для запуску реформи.

В Україні ринок праці й досі працює за нормами Кодексу законів про працю 1971 року. Відтоді кардинально змінилися економіка, формати зайнятості та потреби як роботодавців, так і працівників. Новий Трудовий кодекс враховує ці зміни й встановлює зрозумілі правила.

Ми прагнемо зробити ринок праці більш інклюзивним і залучити до економічної активності людей, які сьогодні часто залишаються поза ринком: жінки, молодь, ветерани, люди з інвалідністю,

– наголосила

Важливо! Також 7 січня Кабмін ухвалив Стратегію зайнятості населення до 2030 року, тож оновлений Трудовий кодекс стане одним з ключових кроків для її реалізації.

Що зміниться в документі?

Чіткі 8 ознак трудових відносин – допоможе зменшити правову невизначеність та вивести зайнятість з тіні (попередні оцінки щодо детінізації ринку праці – 43 мільярдів гривень на рік).

– допоможе зменшити правову невизначеність та вивести зайнятість з тіні (попередні оцінки щодо детінізації ринку праці – 43 мільярдів гривень на рік). Гнучкі трудові договори , кількість їх типів збільшують з 6 до 9 – врегулює сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, нефіксований робочий час. Окрім того, працівник зможе укладати з роботодавцем кілька типів трудових договорів.

, кількість їх типів збільшують з 6 до 9 – врегулює сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, нефіксований робочий час. Окрім того, працівник зможе укладати з роботодавцем кілька типів трудових договорів. Цифровізація трудових відносин – електронні документи прирівнюють до паперових.

трудових відносин – електронні документи прирівнюють до паперових. Узгоджений зі стандартами ЄС прозорий механізм визначення мінімальної зарплати – місячної та погодинної. Мінімальну межу визначатимуть як відсоток від середньої заробітної плати, який встановлюватиме уряд.

– місячної та погодинної. Мінімальну межу визначатимуть як відсоток від середньої заробітної плати, який встановлюватиме уряд. Гнучкі режими праці для працівників з дітьми – документ фіксує право на гнучкі форми роботи (дистанційна, робота вдома), дає більше можливостей батькам. Наприклад, розширення прав обох батьків на відпустку для догляду за дитиною: і мати, і батько зможуть взяти по два місяці відпустки.

– документ фіксує право на гнучкі форми роботи (дистанційна, робота вдома), дає більше можливостей батькам. Наприклад, розширення прав обох батьків на відпустку для догляду за дитиною: і мати, і батько зможуть взяти по два місяці відпустки. Реформа інспекції праці – впроваджують ризик-орієнтований підхід до перевірок.

– впроваджують ризик-орієнтований підхід до перевірок. Більше можливостей для працевлаштування молоді. Кодекс впроваджує окремий механізм для безпечного поєднання навчання й першої роботи – учнівський трудовий договір.

До слова, ухвалення нового Трудового кодексу також є важливим кроком для подальшої євроінтеграції. Документ передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів та конвенцій МОП.

Це важливий крок для формування сучасної та зрозумілої рамки трудових відносин в Україні,

– зазначила віцепрем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики Тетяна Бережна.

Що відомо про інші зміни на ринку праці?