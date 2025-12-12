Як готували новий Трудовий кодекс?

Наразі проєкт вже пройшов усі необхідні формати обговорення та погодження, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Документ обговорювали із широким колом зацікавлених сторін:

з українськими роботодавцями;

профспілками у різних галузях;

експертами;

а також міжнародними партнерами.

За результатами консультацій проєкт кодексу доопрацювали та готуються внести на розгляд уряду. Після цього документ передадуть на затвердження Верховної ради.

Це важливий крок для формування сучасної та зрозумілої рамки трудових відносин в Україні,

– зауважила віцепрем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики Тетяна Бережна.

Що передбачає оновлений Трудовий кодекс?

У проєкті нового Трудового кодексу регулювання трудових відносин пройшло систему модернізацію. З нового:

ключові процедури мають бути цифровізовані;

запроваджується прозорий механізм визначення мінімальної заробітної плати ;

; розширюється перелік видів трудових договорів;

захист працівників, особливо, вразливих груп, буде посилено.

У Мінекономіки підкреслюють, що документ закріплює збалансований підхід до прав та обов’язків працівників і роботодавців. Також він має імплементувати основні директиви Євросоюзу у сфері трудового законодавства.

Проєкт нового кодексу передбачає низку переваг:

чіткі правила для гнучких форм зайнятості, таких як дистанційна робота, гнучкий режим робочого часу, неповна зайнятість;

кращий захист сімейних працівників, ветеранів та людей з інвалідністю;

уніфіковані вимоги до фіксації умов праці в електронній формі;

більш передбачувані процедури перевірок для роботодавців.

Окрему увагу під час розробки кодексу приділяли запобігаю випадкам недекларованої праці та намагалися врегулювати нові моделі праці.

Новий Трудовий кодекс має стати правовою основою для реалізації проєкту Стратегії зайнятості та реформи ринку праці "Обрій". Він поєднує європейські стандарти захисту працівників із гнучкістю, необхідною бізнесу, та створює передумови для розширення формальної зайнятості, підвищення продуктивності праці й кращого захисту прав людини,

– наголосила заступниця міністра економіки Дарія Марчак.

Зауважте! Раніше у тексті законопроєкту, розробленого Мінекономіки, хотіли дозволити роботодавцям перевіряти робочу кореспонденцію та документи працівників.

Які закони є на захист прав працівників?