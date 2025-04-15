Про це повідомляє 24 канал із посиланням на "Судово-юридичну газету" та народного депутата Ярослава Железняка. "За" проголосували 245 парламентарів.

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Що відомо про законопроєкт

За основу парламент прийняв проєкт закону ще 19 червня 2024 року. Його розробляли, зокрема, через зростання кількості звернень до Державної служби з питань праці щодо вчинення мобінгу.

Мобінг – це порушення прав людини у трудових відносинах, яке проявляється через психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності. На робочому місці від нього потерпають чоловіки й жінки, досвідчені професіонали та молоді працівники,

– пояснює авторка законопроєкту, нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

До слова, 23 грудня 2022 року набув сили закон про внесення змін до КУпАП, за яким цькування працівника тягне за собою накладення штрафу на громадян від 850 до 1700 гривень або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин, а також накладення штрафу на фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб – від 1700 до 3400 гривень або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.