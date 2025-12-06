Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fortune.

Чому люди раптово вирішують звільнитися?

Опитування показало, що люди зазвичай звільняються не через фінансові причини. З'ясувалося, що люди схильні різко йти з роботи через токсичну атмосферу, слабке керівництво та відчуття недооціненості.

Лише 4% респондентів зазначили, що пішли одним днем через маленьку зарплату чи відсутність бонусів. А можливості для кар'єрного розвитку турбують працівників ще менше, ніж гроші.

У США набирає популярності "звільнення з помсти" / Фото Unsplash

"Раптові звільнення – це попереджувальні сигнали у корпоративній культурі. Коли працівники йдуть без попередження – це часто тому, що вони втратили довіру до керівництва або відчувають, що їхні голоси не почуті", – пояснює експертка з кар'єри Monster Вікі Салемі.

Як "звільнення з помсти" впливають на роботу компаній?

За даними дослідження, майже 60% фахівців ставали свідками того, як колеги покидають роботу без жодного попередження. Це паралізувало робочі процеси та демотивувало тих, хто залишився. Кожен третій працював у колективі, де в такий спосіб звільнилися четверо чи навіть більше людей.

Попри всі наслідки, близько 90% опитаних вважають "звільнення з помсти" виправданим у токсичному середовищі. Половина респондентів сприймає його як допустиму форму протесту. У Monster зазначають, що уникнути таких ситуацій можна лише завдяки сильному та проактивному лідерству.

Є кілька способів уникнути різких звільнень серед працівників / Фото Unsplash

Дослідники радять роботодавцям фокусуватися на створенні здорової атмосфери, розвиненій емпатії у менеджерів, регулярному визнанні досягнень працівників і конкурентних умовах оплати.

Саме ці фактори, на їхню думку, сприятимуть формуванню стійких і лояльних команд, які не залишать робоче місце зненацька.

Які тривожні тренди поширюють серед молоді?

За даними The Week, на ринку праці з'явилися нові поняття - Career Catfishing та Ghosting on Day 1. Перше означає, що кандидат приймає кілька пропозицій, але фактично виходить лише до одного роботодавця, не попереджаючи інших.

Друге – коли працівник просто зникає у перший день або взагалі не приходить на роботу. Після поширення у США ці тенденції охопили також Британію, Канаду, Австралію та країни Європи.

Опитування показують, що до Career Catfishing найчастіше вдаються молодші покоління. Так робили 34% зумерів, 24% мілініалів, 11% представників покоління Х і лише 7% бебі-бумерів.

Дослідження також свідчать, що навіть якщо молодий працівник не звільняється одразу, 91% тих, хто "не прижився", залишать роботу протягом першого місяця, а з тих, хто залишиться, ще 80% готові піти у перші пів року.

Чому активно зникають робочі місця для молоді?