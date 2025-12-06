Сообщает 24 Канал со ссылкой на Fortune.

Почему люди внезапно решают уволиться?

Опрос показал, что люди обычно увольняются не по финансовым причинам. Выяснилось, что люди склонны резко уходить с работы из-за токсичной атмосферы, слабого руководства и ощущения недооцененности.

Лишь 4% респондентов отметили, что ушли одним днем из-за маленькой зарплаты или отсутствия бонусов. А возможности для карьерного развития беспокоят работников еще меньше, чем деньги.

В США набирает популярность "увольнение из мести" / Фото Unsplash

"Внезапные увольнения – это предупредительные сигналы в корпоративной культуре. Когда работники уходят без предупреждения – это часто потому, что они потеряли доверие к руководству или чувствуют, что их голоса не услышаны", – объясняет эксперт по карьере Monster Вики Салеми.

Как "увольнения из мести" влияют на работу компаний?

По данным исследования, почти 60% специалистов становились свидетелями того, как коллеги покидают работу без всякого предупреждения. Это парализовало рабочие процессы и демотивировало тех, кто остался. Каждый третий работал в коллективе, где таким образом уволились четверо или даже больше людей.

Несмотря на все последствия, около 90% опрошенных считают "увольнение из мести" оправданным в токсичной среде. Половина респондентов воспринимает его как допустимую форму протеста. В Monster отмечают, что избежать таких ситуаций можно только благодаря сильному и проактивному лидерству.

Есть несколько способов избежать резких увольнений среди работников / Фото Unsplash

Исследователи советуют работодателям фокусироваться на создании здоровой атмосферы, развитой эмпатии у менеджеров, регулярном признании достижений работников и конкурентных условиях оплаты.

Именно эти факторы, по их мнению, будут способствовать формированию устойчивых и лояльных команд, которые не оставят рабочее место врасплох.

Какие тревожные тренды распространяют среди молодежи?

По данным The Week, на рынке труда появились новые понятия - Career Catfishing и Ghosting on Day 1. Первое означает, что кандидат принимает несколько предложений, но фактически выходит только к одному работодателю, не предупреждая других.

Второе – когда работник просто исчезает в первый день или вообще не приходит на работу. После распространения в США эти тенденции охватили также Британию, Канаду, Австралию и страны Европы.

Опросы показывают, что к Career Catfishing чаще всего прибегают младшие поколения. Так делали 34% зумеров, 24% милиниалов, 11% представителей поколения Х и только 7% бэби-бумеров.

Исследования также свидетельствуют, что даже если молодой работник не увольняется сразу, 91% тех, кто "не прижился", оставят работу в течение первого месяца, а из тех, кто останется, еще 80% готовы уйти в первые полгода.

