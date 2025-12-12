Как готовили новый Трудовой кодекс?
Сейчас проект уже прошел все необходимые форматы обсуждения и согласования, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Документ обсуждали с широким кругом заинтересованных сторон:
- с украинскими работодателями;
- профсоюзами в различных отраслях;
- экспертами;
- а также международными партнерами.
По результатам консультаций проект кодекса доработали и готовятся внести на рассмотрение правительства. После этого документ передадут на утверждение Верховной Рады.
Это важный шаг для формирования современной и понятной рамки трудовых отношений в Украине,
– отметила вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики Татьяна Бережная.
Что предусматривает обновленный Трудовой кодекс?
В проекте нового Трудового кодекса регулирование трудовых отношений прошло систему модернизации. С нового:
- ключевые процедуры должны быть оцифрованы;
- вводится прозрачный механизм определения минимальной заработной платы;
- расширяется перечень видов трудовых договоров;
- защита работников, особенно, уязвимых групп, будет усилена.
В Минэкономики подчеркивают, что документ закрепляет сбалансированный подход к правам и обязанностям работников и работодателей. Также он должен имплементировать основные директивы Евросоюза в сфере трудового законодательства.
Проект нового кодекса предусматривает ряд преимуществ:
- четкие правила для гибких форм занятости, таких как дистанционная работа, гибкий режим рабочего времени, неполная занятость;
- лучшая защита семейных работников, ветеранов и людей с инвалидностью;
- унифицированные требования к фиксации условий труда в электронной форме;
- более предсказуемые процедуры проверок для работодателей.
Особое внимание при разработке кодекса уделяли предотвращаю случаям недекларированного труда и пытались урегулировать новые модели труда.
Новый Трудовой кодекс должен стать правовой основой для реализации проекта Стратегии занятости и реформы рынка труда "Горизонт". Он сочетает европейские стандарты защиты работников с гибкостью, необходимой бизнесу, и создает предпосылки для расширения формальной занятости, повышения производительности труда и лучшей защиты прав человека,
– отметила заместитель министра экономики Дарья Марчак.
Обратите внимание! Ранее в тексте законопроекта, разработанного Минэкономики, хотели разрешить работодателям проверять рабочую корреспонденцию и документы работников.
Какие законы есть в защиту прав работников?
Ранее Верховная Рада приняла закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Документ предусматривает отмену запрета на проведение проверок и восстанавливает ответственность для работодателей, которые допускают моббинг в отношении работников.
Моббинг определяется как форма притеснений в трудовых отношениях, что может проявляться в психологическом или экономическом давлении с целью унижения человеческого достоинства.
Еще 23 декабря 2022 года вступили в силу изменения в КоАП, которые ввели конкретные штрафы за травлю работника. Для граждан они составляют от 850 до 1 700 гривен или предусматривают общественные работы на срок от 20 до 30 часов. Для физических лиц-предпринимателей, которые имеют наемных работников, и должностных лиц штрафы значительно выше – от 1 700 до 3 400 гривен или общественные работы продолжительностью от 30 до 40 часов.