Как готовили новый Трудовой кодекс?

Сейчас проект уже прошел все необходимые форматы обсуждения и согласования, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Смотрите также Парализует компании: что известно о новом тренде, который серьезно тревожит работодателей

Документ обсуждали с широким кругом заинтересованных сторон:

с украинскими работодателями;

профсоюзами в различных отраслях;

экспертами;

а также международными партнерами.

По результатам консультаций проект кодекса доработали и готовятся внести на рассмотрение правительства. После этого документ передадут на утверждение Верховной Рады.

Это важный шаг для формирования современной и понятной рамки трудовых отношений в Украине,

– отметила вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики Татьяна Бережная.

Что предусматривает обновленный Трудовой кодекс?

В проекте нового Трудового кодекса регулирование трудовых отношений прошло систему модернизации. С нового:

ключевые процедуры должны быть оцифрованы;

вводится прозрачный механизм определения минимальной заработной платы ;

; расширяется перечень видов трудовых договоров;

защита работников, особенно, уязвимых групп, будет усилена.

В Минэкономики подчеркивают, что документ закрепляет сбалансированный подход к правам и обязанностям работников и работодателей. Также он должен имплементировать основные директивы Евросоюза в сфере трудового законодательства.

Проект нового кодекса предусматривает ряд преимуществ:

четкие правила для гибких форм занятости, таких как дистанционная работа, гибкий режим рабочего времени, неполная занятость;

лучшая защита семейных работников, ветеранов и людей с инвалидностью;

унифицированные требования к фиксации условий труда в электронной форме;

более предсказуемые процедуры проверок для работодателей.

Особое внимание при разработке кодекса уделяли предотвращаю случаям недекларированного труда и пытались урегулировать новые модели труда.

Новый Трудовой кодекс должен стать правовой основой для реализации проекта Стратегии занятости и реформы рынка труда "Горизонт". Он сочетает европейские стандарты защиты работников с гибкостью, необходимой бизнесу, и создает предпосылки для расширения формальной занятости, повышения производительности труда и лучшей защиты прав человека,

– отметила заместитель министра экономики Дарья Марчак.

Обратите внимание! Ранее в тексте законопроекта, разработанного Минэкономики, хотели разрешить работодателям проверять рабочую корреспонденцию и документы работников.

Какие законы есть в защиту прав работников?