Як тепер розраховують посадові оклади?

Від цього показника розраховуватимуть інші посадові оклади та забезпечуватимуть диференціацію зарплат. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на постанову Кабінету Міністрів України №4 від 2 січня 2026 року.

Дивіться також Новий прожитковий мінімум, вищі зарплати та соцвиплати: яких змін чекати у 2026 році

Уряд вніс зміни в постанову № 1298 від 30 серпня 2002 року "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

Згідно з ними, посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2026 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду – 3 470 гривень.

Тож керівникам бюджетних установ доручили провести диференціацію заробітної плати працівників, які отримують "мінімалку", у межах наявного фонду зарплати.

Для цього їм рекомендують встановлювати доплати, надбавки, премії з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Нагадаємо, Єдина тарифна сітка (ЄТС) – це система тарифних розрядів і коефіцієнтів, за якою посадові оклади визначають шляхом множення окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.

Зверніть увагу! Норми документа стосуються працівників освіти, охорони здоров'я, культури та інших галузей, що фінансуються з бюджету. Водночас ЄТС не застосовують до оплати праці державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

До слова, Бюджетна декларація на 2026 – 2028 роки передбачає врахування показників посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС:

з 1 січня 2027 року – 3 744 гривні,

з 1 січня 2028 року – 4018 гривень.

Яка ситуація із зарплатою в Україні?