Якою буде зарплата у 2026 році?

З ухваленням бюджету на 2026 рік стає зрозумілим, яким категоріям буде підвищення зарплат наступного року, проаналізував 24 Канал.

Загалом відомо, що мінімальний показник заробітної плати з 1 січня 2026 року зросте з традиційних 8 000 гривень до 8 647 гривень. У додатку до постанови №946 передбачені основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2026 – 2028 роки.

Одразу у двох сценаріях прогнозу середня заробітна плата працівників сягне орієнтовно 30 тисяч гривень: перший сценарій передбачає суму в 30 240 гривень щомісяця, а другий – 30 032 гривні щомісяця.

Щодо показника прожиткового мінімуму, від якого залежать більшість соціальних виплат для українців, він наступного року зросте таким чином:

загальний показник – з 2 920 гривень до 3 209 гривень, тобто на майже 10%;

прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 028 гривень до 3 328 гривень;

а для тих, хто втратив працездатність, – з 2 361 гривні до 2 595 гривень.

Кому зарплату підвищать найбільше?

Військовослужбовці

Найбільшим суперечливим залишаються зарплати для військових, адже бюджет на 2026 рік ухвалено без підвищення цих сум.

Нагадуємо! Базова зарплата військового без нарахування надбавок, станом на 2025 рік, стартує з трішки більше, аніж 20 тисяч гривень щомісяця, повідомляють в Департаменті соцзабезпечення Міністерства оборони. Таким чином, рекрут отримує лише 20 130 гривень. Водночас чим вище звання та посада військового, тим сума збільшуватиметься.

Загалом найбільший обсяг видатків з бюджету наступного року спрямовується саме на сектор безпеки та оборони – понад 2 трильйони гривень, що становить 27,2% ВВП. З цих коштів понад 1 трильйон гривень передбачається на грошове забезпечення військових.

Цікаво, що за словами нардепа з "Голосу" Ярослава Железняка, навіть без підвищення зарплат військовим на 2026 рік в бюджеті не вистачає мінімум 180 мільярдів гривень на їхнє забезпечення.

Депутати

Натомість за суттєве збільшення виплат для депутатів в бюджеті кошти знайшлись – на 120 тисяч гривень в місяць. Таким чином слуги народу загалом отримуватимуть приблизно 200 тисяч гривень.

Як пояснюється народними депутатами, ці кошти стосуватимуться нібито лише представницьких витрат, утримання помічників, оплати поїздок, канцелярії, роботи з виборцями, послуг юристів тощо.

Цікаво, що ще на початку цього року нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин зазначив, що його зарплата становить орієнтовно 40 тисяч гривень. А після підвищення у 2026 році, як підрахували в "Слова та діло", сума сягне 50 тисяч гривень в місяць після сплати податків.

Вчителі

Чи не найбільше фінансування на збільшення зарплат у бюджеті закладено для вчителів. Як ще раніше повідомляв Сергій Бабак, очільник Освітнього комітету Верховної Ради, на це рекордну цифру за всі роки – 57,8 мільярда гривень.

Зауважте! За даними Держстату, станом на вересень, середня заробітна плата в Україні становила понад 26 тисяч гривень. Серед категорій, де зарплата є найвищою, – сфера інформацій та телекомунікацій, а найнижча – у сфері освіти (майже 17 тисяч гривень).

Передбачається, що з 1 січня 2026 року зарплата вчителів зросте на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на ще 20%. Тобто загалом підвищення наступного року становитиме 50%.

Як заявив під час виступу міністра фінансів Сергія Марченка у Верховній Раді, 3 грудня, загалом середня зарплата для вчителів повинна зрости з нового року з 16,7 тисячі гривень до понад 21 тисячі гривень. А з нового навчального року у 2026 році, тобто з 1 вересня, – до 30 тисяч гривень на місяць.

Лікарі

Крім вчителів та депутатів, передбачене підвищення виплат ще й для лікарів. Загалом у проєкті держбюджету на галузь охорони здоров'я виділили наступного року трішки більше, ніж 258 мільярдів гривень. Це більше на майже 39 мільярдів гривень, ніж торік, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я.

Серед пріоритетів МОЗ у 2026 році, окрім Програми медичних гарантій, програми "Доступні ліки", на лікування, реабілітацію, важкі травми тощо, 41 мільярд гривень передбачено й на підвищення зарплат для лікарів первинної та екстреної медичної допомоги – до 35 тисяч гривень.

