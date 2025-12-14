Какой будет зарплата в 2026 году?

С принятием бюджета на 2026 год становится понятным, каким категориям будет повышение зарплат в следующем году, проанализировал 24 Канал.

Читайте также Какой показатель минимальной зарплаты заложили в бюджете на 2026 год

В общем известно, что минимальный показатель заработной платы с 1 января 2026 года вырастет с традиционных 8 000 гривен до 8 647 гривен. В приложении к постановлению №946 предусмотрены основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2026 – 2028 годы.

Сразу в двух сценариях прогноза средняя заработная плата работников достигнет ориентировочно 30 тысяч гривен: первый сценарий предусматривает сумму в 30 240 гривен ежемесячно, а второй – 30 032 гривны ежемесячно.

Относительно показателя прожиточного минимума, от которого зависят большинство социальных выплат для украинцев, он в следующем году вырастет следующим образом:

общий показатель – с 2 920 гривен до 3 209 гривен, то есть почти на 10%;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 028 гривен до 3 328 гривен;

а для тех, кто потерял трудоспособность, – с 2 361 гривны до 2 595 гривен.

Кому зарплату повысят больше всего?

Военнослужащие

Самым противоречивым остаются зарплаты для военных, ведь бюджет на 2026 год принят без повышения этих сумм.

Напоминаем! Базовая зарплата военного без начисления надбавок, по состоянию на 2025 год, стартует с чуть больше, чем 20 тысяч гривен ежемесячно, сообщают в Департаменте соцобеспечения Министерства обороны. Таким образом, рекрут получает лишь 20 130 гривен. В то же время чем выше звание и должность военного, тем сумма будет увеличиваться.

В целом наибольший объем расходов из бюджета следующего года направляется именно на сектор безопасности и обороны – более 2 триллионов гривен, что составляет 27,2% ВВП. Из этих средств более 1 триллиона гривен предполагается на денежное обеспечение военных.

Интересно, что по словам нардепа из "Голоса" Ярослава Железняка, даже без повышения зарплат военным на 2026 год в бюджете не хватает минимум 180 миллиардов гривен на их обеспечение.

Депутаты

Зато за существенное увеличение выплат для депутатов в бюджете средства нашлись – на 120 тысяч гривен в месяц. Таким образом слуги народа в целом будут получать примерно 200 тысяч гривен.

Как объясняется народными депутатами, эти средства будут касаться якобы только представительских расходов, содержание помощников, оплаты поездок, канцелярии, работы с избирателями, услуг юристов и тому подобное.

Интересно, что еще в начале этого года нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин отметил, что его зарплата составляет ориентировочно 40 тысяч гривен. А после повышения в 2026 году, как подсчитали в "Слова и дело", сумма достигнет 50 тысяч гривен в месяц после уплаты налогов.

Учителя

Едва ли не самое большое финансирование на увеличение зарплат в бюджете заложено для учителей. Как еще ранее сообщал Сергей Бабак, глава Образовательного комитета Верховной Рады, на это рекордную цифру за все годы – 57,8 миллиарда гривен.

Заметьте! По данным Госстата, по состоянию на сентябрь, средняя заработная плата в Украине составляла более 26 тысяч гривен. Среди категорий, где зарплата является самой высокой, – сфера информаций и телекоммуникаций, а самая низкая – в сфере образования (почти 17 тысяч гривен).

Предполагается, что с 1 января 2026 года зарплата учителей вырастет на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на еще 20%. То есть в целом повышение в следующем году составит 50%.

Как заявил во время выступления министра финансов Сергея Марченко в Верховной Раде, С декабря, в целом средняя зарплата для учителей должна вырасти с нового года с 16,7 тысячи гривен до более 21 тысячи гривен. А с нового учебного года в 2026 году, то есть с 1 сентября, – до 30 тысяч гривен в месяц.

Врачи

Кроме учителей и депутатов, предусмотрено повышение выплат еще и для врачей. Всего в проекте госбюджета на отрасль здравоохранения выделили в следующем году чуть больше, чем 258 миллиардов гривен. Это больше почти на 39 миллиардов гривен, чем в прошлом году, сообщают в Министерстве здравоохранения.

Среди приоритетов Минздрава в 2026 году, кроме Программы медицинских гарантий, программы "Доступные лекарства", на лечение, реабилитацию, тяжелые травмы и т.д., 41 миллиард гривен предусмотрено и на повышение зарплат для врачей первичной и экстренной медицинской помощи – до 35 тысяч гривен.

Что известно о зарплатах украинцев?