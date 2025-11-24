Як зросли зарплати у 2025 році?

Виплата заробітної плати в повному обсязі та премій і бонусів залишилися ключовими практиками для більшості компаній у 2025 році, пише 24 Канал з посиланням на EBA.

До прикладу, у 2025 році 96% компаній підвищили заробітні плати, здебільшого на 11 – 20% (64%) або до 10% (28%).

Бізнес також інвестував у розвиток та добробут команд: 59% організовували освітні курси, а 52% забезпечували психологічну підтримку. Окрім того, компанії надавали фінансову допомогу:

  • 26% компенсували оренду житла;
  • 20% – оплачували медичне страхування для членів родин;
  • 65% роботодавців традиційно дарували подарунки на свята.

Підтримка працівників у 2025 році / інфографіка EBA

Чи піднімуть зарплати у 2026 році?

Більшість опитаних компаній уже мають чітке бачення розвитку на наступний рік. Головний акцент бізнес робить на збільшенні рівня заробітної плати – це планують 94% компаній:

  • 28% компаній передбачають зростання зарплат на 11 – 15%;
  • 23% компаній – на 5 – 10%;
  • 10% компаній – на 16 – 20%.

Лише 6% компаній не мають наміру підвищувати заробітні плати у 2026 році.

Що відомо про зарплати в Україні?

  • Найвищі зарплати у сфері торгівлі в Україні отримують працівники мережі GoodWine, де середня зарплата перевищує 82 тисячі гривень на місяць. Компанії "Експрес-Аптека", ДЦ "Україна" та мережа магазинів EVA значно підвищили середні зарплати своїх працівників за останній рік.

  • Тринадцяту зарплату отримують працівники, у чиїх компаніях це передбачено внутрішніми правилами, закріпленими у колективному договорі або спеціальному положенні. Тринадцята зарплата зазвичай дорівнює одному місячному окладу і оподатковується стандартно.

  • У 2026 році в Україні підвищать зарплати лікарів первинної та екстреної медичної допомоги в прифронтових регіонах. Уряд збільшив фінансування програми медичних гарантій до 191,6 мільярда гривень.