Де у сфері торгівлі найвищі зарплати?
11 379 гривень на місяць до оподаткування в середньому отримували працівники у сфері торгівлі в Україні торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот.
Це на третину більше, ніж у 2023 році – 8 685 гривень, та майже у 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни (7 660 гривень).
Найвищі зарплати отримують працівники елітної мережі Бюро Вин (мережа GoodWine): понад 82 тисячі гривень на місяць, а у компанії працюють 710 співробітників. Серед лідерів також АТБ-Маркет, де працює понад 42 тисячі працівників, а середня зарплатня – понад 52 тисячі гривень на місяць.
Компанії з найвищою зарплатою 2024 / інфографіка Опендатабот
Варто зазначити, що з десятки компаній із найвищими зарплатами лише дві – Rozetka та АТБ – потрапили до "Індексу Опендатабота 2025", який охоплює найбільших і найстабільніших гравців ринку. У самому "Індексі" середній рівень зарплат теж доволі різний:
- Від 57 тисяч у Rozetka до 26 – 27 тисяч у "Фори" та Novus.
- METRO тримається посередині – близько 36 тисяч.
Попри складнощі, деякі компанії змогли рекордно підвищити середню зарплатню серед своїх працівників. Так, "Експрес-Аптека", що працює під брендами "Шар", АНЦ, "Копійка", "Не хворій" підняла середню зарплату більш ніж у 6 разів за рік, ДЦ "Україна" (мережа магазинів Watsons) – утричі, а "Перша Фармація Харкова", "Альфа-Продукт" та мережа магазинів EVA – у понад двічі.
Зауважте! Аналізувались дані фінансової звітності великих ритейл-компаній із понад 100 працівниками. У щорічних звітах компанії подають інформації про зарплати своїх співробітників, тож вибірка включає не лише безпосередньо продавців, але й решту складу компанії.
Що відомо про зарплати в Україні?
Фахівці з бронюванням в IT мають медіанну зарплату в 3 933 долари, що на 31% вище за середню в галузі. Лише 13% чоловіків в IT мають бронювання від основного роботодавця, причому найвищі зарплати серед заброньованих – у стартапах.
Середні зарплати робітничих професій в Україні зросли на 50-100% з 2022 по 2025 рік. Найвищий попит на мулярів, штукатурів і сантехніків, зарплати яких значно зросли в порівнянні з 2022 роком.
Ветерани в Україні отримуватимуть зарплату до 16 000 гривень на суспільно-корисних роботах, що еквівалентно двом мінімальним зарплатам у 2025 році.