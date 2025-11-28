Що змінилося у розрахунку пенсій?

Новий показник затвердили 25 листопада 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд у Facebook.

З нього сплачуються страхові внески. А відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", він враховується для обчислення пенсії за жовтень 2025 року.

Він становить 21 578 гривень 46 копійок.

Минулого місяця показник становив 21 190 гривню 31 копійку. Тобто підвищення склало 388 гривень.

Цікаво! Загалом найвищий рівень у 2025 році фіксували в червні – 22 336 гривень.

Слід зазначити, що з початку 2025 року середня зарплата активно збільшувалась:

у січні – 8 660,32 гривні (+24,6%); у лютому – 18 589,38 гривні (+21,8%); у березні – 19 430,52 гривні (+25,9%); у квітні – 19 856,19 гривні; у травні — до 20 355,40 гривень; у в червні — до 22 336,81 гривні (+18,8%).

Падіння відбулося у липні. Однак надалі зростання продовжилося.

Чи зміниться пенсійний вік у 2026 році?

Вимоги до виходу на пенсію та призначення виплат в Україні визначає Закон №1058. Згідно з ним, вимоги до стажу у 2026 році будуть такими:

для виходу на пенсію у 60 років – потрібно буде мінімум 33 роки стажу;

для пенсії у 63 роки – від 23 до 33 років стажу;

у 65 років – від 15 до 23 років.

Зауважте! Вимоги до обов'язкового страхового стажу українців у наступні 3 роки поступово зростатимуть.

Що ще слід знати пенсіонерам?