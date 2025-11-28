Коли українці отримають Нацкешбек за вересень?

Громадяни України отримають понад 598 мільйонів гривень кешбеку, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Читайте також "Зимову тисячу" поки отримали не всі: у Мінсоцполітики пояснили причину

Понад 3,8 мільйона українців отримають 598+ мільйонів гривень кешбеку за купівлю українських товарів,

– йдеться у повідомленні.

Виплата за вересень опиняться на картках українців в останні дні місяця – це 29 – 30 листопада.

Кешбек можна витратити на такі товари та послуги:

комунальні послуги; ліки; книги; поштові послуги; благодійність.

Цікаво! Щомісяця до програми національного кешбеку долучаються нові виробники українських товарів, за купівлю яких можна отримати кешбек. Зараз це вже понад 1870 компаній і близько 400 тисяч товарів.

Чи закриють у майбутньому програму "Національний кешбек"?

У Мінекономіки спростували інформацію про закриття програми. Згідно зі слів відомства, Нацкешбек працювати у штатному режимі.

Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році,

– наголосили у повідомленні.

Зміни, про які писали медіа, стосуються технічного перерозподілу коштів. Але не йдеться про рішення щодо скорочення фінансування чи згортання програми взагалі.

У разі будь-яких змін українці проінформують завчасно та в повному обсязі.

Важливо! Наразі програма триває, всі процеси працюють у звичайному режимі.

Що ще слід знати про Національний кешбек?