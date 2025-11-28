Коли українці отримають Нацкешбек за вересень?
Громадяни України отримають понад 598 мільйонів гривень кешбеку, пише 24 Канал з посиланням на Дію.
Понад 3,8 мільйона українців отримають 598+ мільйонів гривень кешбеку за купівлю українських товарів,
– йдеться у повідомленні.
Виплата за вересень опиняться на картках українців в останні дні місяця – це 29 – 30 листопада.
Кешбек можна витратити на такі товари та послуги:
- комунальні послуги;
- ліки;
- книги;
- поштові послуги;
- благодійність.
Цікаво! Щомісяця до програми національного кешбеку долучаються нові виробники українських товарів, за купівлю яких можна отримати кешбек. Зараз це вже понад 1870 компаній і близько 400 тисяч товарів.
Чи закриють у майбутньому програму "Національний кешбек"?
У Мінекономіки спростували інформацію про закриття програми. Згідно зі слів відомства, Нацкешбек працювати у штатному режимі.
Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році,
– наголосили у повідомленні.
Зміни, про які писали медіа, стосуються технічного перерозподілу коштів. Але не йдеться про рішення щодо скорочення фінансування чи згортання програми взагалі.
У разі будь-яких змін українці проінформують завчасно та в повному обсязі.
Важливо! Наразі програма триває, всі процеси працюють у звичайному режимі.
Що ще слід знати про Національний кешбек?
- Нагадаємо, що в Україні перерахували категорії товарів і послуг, на які можна витратити гроші з картки "Національного кешбеку".
- Тепер гроші можна використати на комунальні або поштові послуги, благодійність, продути харчування, медичні вироби та ліки, книги тощо.