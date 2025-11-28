Когда украинцы получат Нацкэшбек за сентябрь?
Граждане Украины получат более 598 миллионов гривен кэшбека, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.
Более 3,8 миллиона украинцев получат 598+ миллионов гривен кэшбека за покупку украинских товаров,
– говорится в сообщении.
Выплата за сентябрь окажутся на карточках украинцев в последние дни месяца – это 29 – 30 ноября.
Кэшбек можно потратить на такие товары и услуги:
- коммунальные услуги;
- лекарства;
- книги;
- почтовые услуги;
- благотворительность.
Интересно! Ежемесячно в программу национального кэшбэка присоединяются новые производители украинских товаров, за покупку которых можно получить кэшбек. Сейчас это уже более 1870 компаний и около 400 тысяч товаров.
Закроют ли в будущем программу "Национальный кэшбек"?
В Минэкономики опровергли информацию о закрытии программы. Согласно словам ведомства, Нацкешбек работать в штатном режиме.
Минэкономики не готовило и не рассматривало документов, которые бы предусматривали прекращение работы Национального кэшбека в 2026 году,
– отметили в сообщении.
Изменения, о которых писали медиа, касаются технического перераспределения средств. Но речь не идет о решении о сокращении финансирования или сворачивания программы вообще.
В случае каких-либо изменений украинцы проинформируют заблаговременно и в полном объеме.
Важно! Сейчас программа продолжается, все процессы работают в обычном режиме.
Что еще следует знать о Национальном кэшбеке?
- Напомним, что в Украине перечислили категории товаров и услуг, на которые можно потратить деньги с карты "Национального кэшбэка".
- Теперь деньги можно использовать на коммунальные или почтовые услуги, благотворительность, продукты питания, медицинские изделия и лекарства, книги и тому подобное.