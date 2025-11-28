Когда украинцы получат Нацкэшбек за сентябрь?

Граждане Украины получат более 598 миллионов гривен кэшбека, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

Читайте также "Зимнюю тысячу" пока получили не все: в Минсоцполитики объяснили причину

Более 3,8 миллиона украинцев получат 598+ миллионов гривен кэшбека за покупку украинских товаров,

– говорится в сообщении.

Выплата за сентябрь окажутся на карточках украинцев в последние дни месяца – это 29 – 30 ноября.

Кэшбек можно потратить на такие товары и услуги:

коммунальные услуги; лекарства; книги; почтовые услуги; благотворительность.

Интересно! Ежемесячно в программу национального кэшбэка присоединяются новые производители украинских товаров, за покупку которых можно получить кэшбек. Сейчас это уже более 1870 компаний и около 400 тысяч товаров.

Закроют ли в будущем программу "Национальный кэшбек"?

В Минэкономики опровергли информацию о закрытии программы. Согласно словам ведомства, Нацкешбек работать в штатном режиме.

Минэкономики не готовило и не рассматривало документов, которые бы предусматривали прекращение работы Национального кэшбека в 2026 году,

– отметили в сообщении.

Изменения, о которых писали медиа, касаются технического перераспределения средств. Но речь не идет о решении о сокращении финансирования или сворачивания программы вообще.

В случае каких-либо изменений украинцы проинформируют заблаговременно и в полном объеме.

Важно! Сейчас программа продолжается, все процессы работают в обычном режиме.

Что еще следует знать о Национальном кэшбеке?