Почему не все получили "зимнюю тысячу"?

Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

По словам министра, сейчас "зимнюю тысячу" по всей стране постепенно получают более чем 1,8 миллиона пенсионеров и получатели социальных выплат, которых обслуживает Укрпочта. Им средства поступают автоматически и без подачи каких-либо заявлений.

В дополнение более 550 тысяч человек подали заявление на 1 000 гривен поддержки в отделениях Укрпочты самостоятельно.

Параллельно государство уже перечислило почти 1,9 миллиарда гривен по заявкам, которые граждане подали через Дію в первый день программы, 15 ноября,

– подчеркнул Улютин.

Тем, кому "зимняя тысяча" по заявлениям еще не поступила, придется подождать. Министр пообещал сообщить отдельно о следующей выплате средств.

Также более 230 тысяч украинцев за 5 дней действия программы подали заявки на выплату 6 500 гривен "Зимней поддержки" для наиболее уязвимых категорий населения. Первые выплаты планируют начать с 10 декабря.

Стоит знать! В дополнение 280 тысяч украинских семей уже получили компенсацию на оплату электроэнергии. Ее предоставляют автоматически вместе с субсидией или льготами на жилищно-коммунальные услуги.

Когда нужно использовать "зимнюю тысячу"?

Программа зимней поддержки, которая позволяет украинцам получить 1 000 гривен от государства, стартовала 15 ноября. Тогда, по словам президента Владимира Зеленского, за 2 часа было подано полмиллиона заявок.

Впрочем, время подать заявку на "зимнюю тысячу" еще есть. Сделать это можно до 24 декабря в Дії или на Укрпочте.

Однако стоит помнить, что срок использования помощи ограничен:

Тем, кто получает пенсию или социальные выплаты на Укрпочте и получил 1 000 гривен автоматически, необходимо потратить средства до 25 декабря 2025 года.

Украинцам, которые оформили заявление на 1 000 через Укрпочту, следует воспользоваться ею до 25 января 2026 года.

А "зимнюю тысячу", которая поступила на карту "Национальный кэшбек" через Дію, нужно потратить до 30 июня 2026 года.

Стоит знать! По информации премьер-министра Украины Юлии Свириденко, уже более 10 миллионов украинцев подали заявку на 1 000 гривен зимней поддержки.

На что можно и нельзя потратить "зимнюю тысячу"?